元宵節強碰雨神！賞燈不帶傘GG 情人節恐大降溫再冷一波
受到華南雲雨區東移和東北季風影響，今（4）日起至明（5）日元宵節北台灣和東半部地區開始有較顯著的降雨，中南部地區雲量也增多，中央氣象局提醒，明日東北季風稍微減弱，氣溫微幅回溫但體感並不明顯，雨勢仍會持續，下週一（2/6）還有鋒面通過，中部以北降雨時間和強度都會增加，直到下週二（2/7）才會較緩和，轉為迎風面東北部、東半部的降雨型態。此外，目前觀測到10天後的2/13及2/14情人節，可能有較大幅度的降溫情況，冷空氣實際強度有待觀察，請民眾多加留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，華南雲雨區東移讓今日北台灣和東半部地區出現較明顯的雨勢，截至下午5點為止，今日台灣本島在宜蘭五結鄉降下46.5毫米的雨量最多，在綠島更是已經降下66毫米，累積起來已達大雨等級，對此氣象局也針對蘭嶼、綠島發布「大雨特報」，提醒民眾注意長延時降雨。
葉致均說，明日元宵節降雨型態與今日大致類似，台灣中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其它地區為多雲。今晚至明日，桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級的強陣風。下週一鋒面通過，中部以北及東半部地區轉為局部短暫陣雨，降雨時常和雨量略為增加，提醒民眾外出參與元宵活動一定要帶把傘出門。
氣溫部分，葉致均表示，明日元宵節東北季風稍微減弱，各地低溫略有上升，大約落在攝氏16至19度，不過體感還是較涼，白天高溫部分，北部、東北部攝氏18至21度，其餘中部、南部和東半部地區約落在攝氏22至25度。而天氣風險公司分析師總經理、氣象達人彭啟明分享，目前有些模式預測台北在2/12後將有一波大幅度的降溫，對此氣象局指出，目前確實有觀測到降溫趨勢，但屬後期預報，詳細情況有待觀察。