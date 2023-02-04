28歲宋柏緯談感情觀　提醒自己「暈船前先離開」

我是廣告 請繼續往下閱讀
隔沒幾秒鐘，他又接著說：「後來我發現太理性也不好，我開始會提醒自己把情感擺在前面。」今年28歲的宋柏緯，已學會為生活套上一層玫瑰色濾鏡，坦言在感性的觸角正式開啟後，才第一次真正地認識自己，這樣的轉變也讓他能將最真實的情感，轉換成足以觸動人心的創作呈現出來。
話鋒一轉，宋柏緯聊到自己小時候的夢想是當一名「爵士樂手」，以前的想法很簡單，就是每週挑個幾天到 Jazz Bar 彈彈吉他，這樣就心滿意足，從沒想過自己會變成演員。問他更喜歡歌手與演員哪個身分？宋柏緯說自己其實都很享受，只不過一度擔心這樣太貪心，「我前2、3年，算是隔了許久後又再度開始做音樂，那時候會覺得自己這樣是不是很貪心？因為不管在音樂或戲劇表演上，我所崇拜的偶像都是如此專一地在做一件事，他們都是用全部的生命在面對一件事，所以我認為自己兩者都想要做很糟糕，是很貪心的表現。」
而且不論在戲劇或音樂方面，宋柏緯都能遇見另一個真實的自己，笑問自己這樣算是「腳踏兩條船」嗎？宋柏緯俏皮地歪著頭：「我覺得在兩個角色之間轉換並非壞事，有時候我可以存在於A角色裡、有時候又可以在B角色裡；在B的 Zone 裡再去看A，或反過來從A的 Zone 裡去看B，又會有不一樣的感受。」這樣的「劈腿」並不貪心，反而為表演及創作帶來無限靈感。
聊到宋柏緯去年做了哪些事？他笑說自己對去年的結語應該是：「拓展國際觀中！」宋柏緯去年做了很多事，年初拍了《黑的教育》、宣傳了《我吃了那男孩一年的早餐》，然後發行了3首單曲，包括和品牌 ALL SAINTS 的合作，也和「落日飛車」一同去了趟歐洲巡迴，中間甚至還拍了《聰明鎮》及《死了一個娛樂女記者之後》，總之是個極為忙碌的年。