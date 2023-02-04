Highlight台北運動會太嗨 李起光背後守護梁耀燮屁股！
韓團Highlight今（4日）在TICC舉辦運動演唱會，除了遊戲，也帶來14首歌曲表演，誠意十足。四位成員十分接地氣，以中文口號「黑白黑白我勝利」代替剪刀石頭布，尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲4位成員比拚你死我活，MVP最終由梁耀燮拿下，其他3人開心將他抱起來，梁耀燮卻因為重心不穩險跌落，好再李起光「守護著他的屁股」，才未釀出悲劇。
記者陳雅蘭/台北報導
活動一開始，Highlight就帶來「翻色卡」、「接脫鞋」、「接力賽」三種遊戲，過程長達1個半小時，成員中途隨著抽到的懲罰，擺出可愛三連拍、伏地挺身、裝可愛等，惹得全場尖叫聲不斷。該運動會MVP最終由梁耀燮拿下，這是他第五座MVP，他害羞表示：「不知道下次運動會是什麼時候，但得到MVP是因為有大家的應援，所以我要把這份榮耀獻給大家。」
逗趣的是，梁耀燮一拿到MVP，其他成員作勢生氣的說：「都給你玩就好了啊！」梁耀燮則謙虛表示：「我得了MVP，但有點羞恥。」其他成員雖然輸了，仍展現運動家精神，合力把梁耀燮抬起來繞場，但梁耀燮差點因重心不穩跌落，李起光則在背後守護隊友屁股，嚇得梁耀燮要他不要亂摸，十分逗趣。