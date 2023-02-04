Highlight尹斗俊求台妹「多吹哨子」 驚喜外洩嚇死成員
韓團Highlight今（4日）在TICC舉辦運動演唱會，除了玩遊戲比拚體力，也帶來14首歌曲。活動尾聲粉絲準備3種應援，成功感動偶像，尹斗俊為此不斷要求粉絲吹哨子，場面逗趣十足。
記者陳雅蘭/台北報導
尹斗俊感性表示：「看到你們笑我也很開心，能夠見到你們，我真的很感謝，每次那種視訊活動時，你們都在問我們什麼時候去台灣，那時候真的無法約定，現在能來真的覺得太好了。」他話說到一半聲音一直「必ㄘㄟ（岔音）」，惹笑全場，他害羞表示：「看到你們笑，我也開心！」李起光則說：「能跟粉絲見面我也很開心，你們一定不知道我有多想你們！我去當兵前最後的演唱會就是在台北，當時開心也很傷心，今天只有幸福的感覺。」
Highlight表演完後，梁耀燮跟台下拿粉絲製作的手幅，豈料翻面有驚喜應援，嚇得梁耀燮趕緊說：「沒看到沒看到！我真的沒看到！」他為了圓場邀全場拍合照，結果一轉身，大螢幕出現驚喜影片，4位成員看完後轉身，再看到「不論何時都會在你身邊」、「永遠愛你們」的排字，逗趣的是，粉絲必須聽「哨子提示」才能翻牌，舉動逗樂成員，尹斗俊亦不斷要求粉絲「可以再吹一次哨子嗎？」他總計要求3次，笑翻全場。
逗趣的事不只一樁，孫東雲講完對粉絲的感謝後，他指著二樓粉絲說：「最後那個拿孫東雲手幅的人，你拿顛倒了！」他解釋活動過程一直很感性，但3小時的過程一直看到對方拿反，他說：「一直看到他拿反，我真的很在意，想說要不要跟他說，最後還是說出來好了」。