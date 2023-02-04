2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」贈燈、點燈彩排　民眾搶看

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今天晚間7點於國父紀念館舉行主燈「玉兔壯彩」贈燈儀式及彩排，在交通部長王國材見證下，由中華電信公司董事長謝繼茂將主燈致贈予台北市長蔣萬安，現場吸引不少民眾搶先目睹高22公尺的科技玉兔主燈，搭配明亮樂曲及數位動態影像，展現台灣的熱情活力與多元繽紛光芒，同時搶先欣賞開幕表演彩排。
王國材致詞時表示，台灣燈會是國內最具代表性的觀光活動，吸引許多國際貴賓及踩線團體前來，期待他們從燈會開始體會台灣美景，帶來旅遊人潮及商機。燈會睽違23年回到台北，可以看見這個城市的蛻變和進步，也象徵台灣民主自由的活力。
王國材說，今年將燈會和城市結合，展區超過300件燈藝作品，每件皆為燈藝師及藝術家嘔心瀝血的創作，他特別感謝企業贊助贈燈，及所有參與燈藝製作藝術家，本次燈會中央及地方合作、公私協力，辦理疫後第一場國際性大型活動，並誠摯邀請民眾2月5日至2月19日闔家賞燈。
觀光局說，明天為一年一度元宵節，晚間7點將由總統蔡英文主持開幕式，正式點亮主燈「玉兔壯彩」，其中交通部觀光局布設的中央展區位於國父紀念館與台北市政府前廣場，透過傳統花燈、現代光影多媒體科技與光雕藝術結合，將國父紀念館打造成最經典的燈區，引領民眾踏入奇幻仙境。詳細資訊可至2023台灣燈會官網查詢。