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內幕／賴清德主導民進黨婦女部改名　重整網路社群戰2024

▲ 賴清德接掌民進黨中央後，推動黨內組織調整，被視為帶領民進黨再出發的重要宣誓。（圖／記者葉政勳攝）
▲ 賴清德接掌民進黨中央後，推動黨內組織調整，被視為帶領民進黨再出發的重要宣誓。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

副總統賴清德接任民進黨主席後，大刀闊斧進行黨務組織改革，應戰一年後就要來臨的2024大選。其中「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，並增設「新住民事務部」，期盼能引領議題，找回年輕族群對於民進黨的信任。黨務高層表示，黨務組織改革是源自於賴清德的構思，其認為現今社會氛圍與結構已不同，民進黨有使命推動改革，「該改就改」。

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此外，網路社群的經營方式也將調整檢討，替前黨主席蔡英文專屬打造的「社群之夜」造勢活動預料將走入歷史。

賴清德接任民進黨主席後，即著手進行黨務改革。其1日首度主持中執會，會中通過修正「中央黨部組織規程」，合併「媒體創意中心」、「網路社群中心」兩部門，設立「新媒體中心」；原「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，並增設「新住民事務部」。

其中，「性別平等事務部」由曾任黨發言人的律師李晏榕出任主任，其長年關注性別議題、堅守進步價值，被認為能與賴清德的形象互補，因此被寄予厚望，更被視為是民進黨迎戰2024的一大亮點。

▲李晏榕（圖／林佳龍辦公室提供）
▲李晏榕出任性別平等事務部主任，其堅守進步價值、正義律師的形象，被視為一大亮點。（圖／資料照）
據了解，「性別平等事務部」、「新住民事務部」登場，源於賴清德的構思。賴清德接掌黨中央後，就與幕僚開會討論，民進黨婦女部創黨36年來都沒有調整過，然而婚姻平權已經實現了，現今社會氛圍與結構也早已不同，「組織架構該改就改」，民進黨才能持續引領議題，推動台灣改革與進步。

現在「性別平等事務部」正式更名後，仍有部分行政作業待辦，包含辦公室門牌更換、名片印製等庶務工作，接著還會持續徵才，期盼找入更多元的人才，一同面對未來一年的重大挑戰。

事實上，自僑委會委員長徐佳青過往擔任民進黨婦女部主任時，將新住民相關議題業務納入婦女部執掌，現因應台灣新住民議題更為繁重，再將業務獨立出來，未來「性別平等事務部」與「新住民事務部」將更深入處理議題。

黨內高層不諱言，推動婦女部改名遭到很多責難，但民進黨並沒有放棄婦女議題，從此次新任黨務主管上任，女性佔比較過往高就可知。未來，改為「性別平等事務部」後，是要透過更精確的分工，讓相關政策更有效率推動。

高層也說，或許大家對於賴清德的價值主張不夠熟悉，甚至有誤解，但「賴主席」領導的黨中央會繼續用行動證明，「不要忘了婚姻平權還沒實現時，第一個能夠同婚註記的縣市，就是台南市，當時的台南市長就是賴清德」。

黨內認為，設立「性別平等事務部」是民進黨在國內政黨中，領銜議題的一大創舉，也是身為執政黨更應該有的責任。未來會持續針對年輕族群、都會女性關注的議題下手，也要找出失去年輕人支持的原因。

黨內透露，婦女部計畫舉行焦點團體等訪談，要找出為何民進黨在這一兩年大舉流失年輕選票，徹底反省後，也想要在未來一年的選戰中有角色、有突破，讓黨籍2024總統候選人多所談論這些議題，重拾民眾對於民進黨推動改革的期待。

黨務人士說，蔡英文自2008年擔任民進黨主席後，黨的形象與關注的議題相較早年更為廣泛，即便「後蔡英文時代」到來，民進黨依然肩負時代的使命，應該持續領銜議題。

該人士表示，當國民黨2024可能的總統候選人侯友宜、郭台銘等人，都沒有針對進步議題論述，甚至被認為與進步價值背道而馳的同時，民進黨對於性別、新住民、青年等議題，更要持續凸顯主張。

▲蔡英文於社群之夜發表談話，與台下「辣台派」互動時，有別傳統演說嚴肅氛圍，多次露出燦爛笑容。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.28）
▲蔡英文領導民進黨走向更開放、更多元的路線，隨著「後蔡英文時代」到來，民進黨依然肩負時代的使命，持續領銜議題；圖為蔡英文去年選前於社群之夜發表談話。（圖／記者葉政勳攝）
另外，由於總統蔡英文不能，也不會再競選連任，替蔡英文專屬打造的「社群之夜」造勢活動預料將走入歷史。

黨內高層表示，「社群之夜」活動適合蔡英文凝聚英粉，但不代表未來的總統候選人的人格特質也適合，且一場成本過高，與其辦這類活動，把經費投入各部門，讓各部門有足夠的經費推動更廣泛的業務，才是正途。

黨內分析，民進黨去年1126敗選後，太偏重網路社群聲量，且過度沉溺2020年選舉的一套，被視為其中一大原因。另外，並沒有針對各年齡層或族群關心的議題提出完整論述，這也是賴清德入主黨中央後，推動組織改造的原因。

相較國民黨，民進黨是相對年輕、開放、進步的政黨，但部分單位組織因多年來未有大幅變革，有時已不符時代需求，此次的改組，被認為是迎向2024大選的重要指標。

黨內高層也肯定，未來青年部、客家部、原民部等都會有更多角色，「要讓民眾知道民進黨有這些部門，更要讓民眾知道這些部門在幹嘛」。

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