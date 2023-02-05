「間諜氣球」爆中美關係緊張　學者：絕非中方所說氣象用

綠婦女部改名遭出征！主任李晏榕澄清：並非放棄婦女議題

▲李晏榕出任民進黨性別平等事務部主任一職，被期待率領部門涉略議題更廣，找回流失的年輕選票。（圖／資料照）
▲李晏榕出任民進黨性別平等事務部主任一職，被期待率領部門涉略議題更廣，找回流失的年輕選票。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

副總統賴清德接任民進黨主席後，大刀闊斧進行黨務組織改革，其中「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」最受關注；不過婦女部臉書粉絲專頁PO出改名一事後，卻遭到網友出征。首任性平部主任李晏榕受訪表示，有討論代表大家有想像與期待，但要澄清民進黨沒有認為台灣婦女權益已經平等，更沒有要消滅、放棄婦女議題，改名所關注的議題反而更廣。

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▲（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德接任民進黨主席後，即著手進行黨務改革，原「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」。（圖／記者葉政勳攝）
賴清德接任民進黨主席後，即著手進行黨務改革，原「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，首任主任由曾任黨發言人的律師李晏榕出任主任。不過就在婦女部臉書粉絲專頁PO出改名一文時，卻引來大批網友出征，砲轟民進黨為何不再重視婦女議題，引發諸多討論。

對此，李晏榕受訪表示，婦女部的改名引發很多討論，這是一件好事，也代表大家有很多想像跟期待。相關改名的內涵，「性別平等事務部」後續會有更正式的說明。

李晏榕進一步說，樂見改名的事情讓不同議題有討論的空間與思考的方向，但還是希望可以回歸到理性討論。

李晏榕表示，民進黨並沒有認為台灣婦女權益已經達到平等，也沒有要消滅婦女，改名後的「性別平等事務部」執掌的業務範圍更廣，也與一直以來關心的議題更名實相符。

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