元宵、湯圓怎麼分？作法一個用滾一個搓 口感尺寸也不同
今（5）日是元宵節，俗語說「元宵節小過年」，元宵節過完才算農曆春節正式結束。習俗上元宵節得吃碗湯圓或元宵才算「圓圓滿滿」。但是湯圓跟元宵幾乎長得一模一樣，究竟兩者有何分別？簡單來說從作法上可以區分，元宵是用乾濕糯米粉「滾」的，湯圓則是把濕的小糯米糰用手「搓」出來的。在煮法上也不相同，元宵因為比較紮實，可以水煮或是拿來蒸或炸熟；而湯圓Q軟又黏，所以通常用水煮來處理。
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所謂元宵用「滾」出來的，是指先將內餡放在竹篩內，再靠一人或兩人用徒手大力搖動竹篩，讓餡料逐漸沾上糯米粉，再灑水沾濕後繼續滾動，如此手法重複多次後，會逐漸滾出一個紮實的圓球，引此口感也會特別有嚼勁，尺寸也會比湯圓稍微大一些。台北市南門中繼市場的元宵名店「上海合興糕糰」，每到元宵節總是大排長龍，遵循古法滾出鹹甜各式不同口味的元宵，並且建議消費者用油煎或是水煮，口感滋味大不相同。
至於湯圓則是先準備好小的糯米糰，在用手工慢慢搓圓，除了常見的紅白小湯圓以外，也有把內餡包入再搓圓，因此會有鮮肉、芝麻或花生等鹹甜不同口味。通常來說湯圓會比較黏一些，因此比較適合用水滾處理。以台北來說，獲得米其林必比登推介推薦的「御品元冰火湯圓」、台大附近的老店「臺一牛奶大王」，都是知名的湯圓名店。