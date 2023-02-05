「花草界星巴克」臻品植萃 養生花草茶進軍日本爆棚

由中西醫學博士陳勇利醫師創立，自許是「花草界星巴克」的FineHerbs臻品植萃品牌，在經濟部輔導下，開春進軍日本前往東京舉辦試飲交流會，發表旗下5款複方養生茶。陳勇利醫師表示，日本是FineHerbs國際化最重要，也是最難的關卡，因為日本對於養生產品把關嚴格，FineHerbs產品不但都順利過關，且因是「醫師專業調配的養生花茶」，品質更獲信賴，造成交流會爆棚盛況。
記者金武鳯/台中報導
擁有30年臨床經驗的中醫師陳勇利，將全部經驗轉化運用到保健養生領域，先後開發出養生花草茶、手工皂及泡湯包、面膜等四類產品，並以臻品植萃品牌行銷。此次赴日舉辦交流會，主打連續5年獲得米其林iTQi大獎，以及近2年獲台中市十大伴手禮首獎的花草養生茶系列，包括溫和補氣的粉光元氣茶；增強體力的植萃博士茶；安神助眠的茉莉氣巡茶，以及枸杞覺明茶、薰衣草香茶。會上除了提供試飲，阿利博士並以流利日語發表保健養生專題，讓原設席位不足應付湧入的翻倍民眾，迴響熱烈。
陳勇利說，包括駐日代表處經濟組組長林春壽、僑務組副組長宋惠芸、東京媽祖廟董事長詹徳薰、亞洲台灣商會聯合總會總會長陳五福等人都到場關心。此外，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、經濟部中小企業處組長程道琳也一路給予協助，此行才能順利成功，讓更多重視養生的日本民眾，也能喝到有醫生專業配方的養生茶。除此，手工皂、面膜、泡湯包也會陸續跟進打入日本市場。
陳勇利表示，國外有星巴克咖啡揚名國際，他希望用自己臨床專業經驗，建立養生花草茶文化，讓臻品植萃成為「花草界星巴克」，將台灣優良花草產品推向全世界，而進軍日本是FineHerbs國際化最重要的第一步，也是最難的關卡。因為日本對於這類型的產品要求非常全面、嚴格。FineHerbs的產品得過25項大獎，在日本檢查也都全部合格，並在交流會上獲得成功迴響，讓他對進軍日本市場，乃至美國、澳洲等正在接洽國家，更具信心，希望讓更多人認識台灣優質商品。