不受巴掌事件影響！威爾史密斯宣布《絕地戰警4》回歸
好萊塢知名男星威爾史密斯（Will Smith），因為不滿克里斯洛克（Chris Rock）在台上調侃她的妻子「脫髮症」一事，在第94屆奧斯卡金像獎上當眾打對方巴掌，事後威爾史密斯形象重創。但近日他宣布《絕地戰警》（Bad Boys）第四集正在拍攝中，絲毫未受到「巴掌事件」影響。
記者黃雅琪/綜合報導
威爾史密斯近日更新Instagram 短影片，並寫下：「IT’S ABOUT THAT TIME！」影片中的威爾史密斯開車前往馬汀勞倫斯（Martin Lawrence）的家中，開心唱著《絕地戰警》的電影歌曲，抵達時兩人一同向粉絲分享《絕地戰警》第四集即將回歸的喜訊。同時闢謠《絕地戰警4》先前傳出停拍的小道消息。
綜合外媒報導，《絕地戰警4》將由《絕地戰警：FOR LIFE》（Bad Boys for Life）導演阿迪爾艾爾阿比（Adil El Arbi）、畢拉爾法拉（Bilall Fallah）回歸執導，劇本則是由克里斯布藍拿（Chris Bremner）撰寫。《絕地戰警：FOR LIFE》在2020年疫情期間上映，仍然創下4.26億美金（約新台幣127.7億元）的票房佳績。