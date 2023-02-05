巷仔內／內閣改組「尊賴」　府院黨就戰鬥位置拚交棒

綠議員批燈會振興方案詐騙　北市產發局：加新元素調整

▲台灣燈會暌違23年重回北市舉辦，台北市長蔣萬安拍板配合台灣燈會推出六大短期振興方案。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.05）
▲台灣燈會暌違23年重回北市舉辦，台北市長蔣萬安拍板配合台灣燈會推出六大短期振興方案。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.05）

記者呂炯昌／台北報導

台灣燈會暌違23年重回北市舉辦，台北市長蔣萬安拍板配合台灣燈會推出六大短期振興方案，但是遭到綠營市議員批評，台北市政府配合燈會提的振興計畫零零落落，根本是包裝例行計畫詐騙市民。對此，北市產發局今（5）日回應表示，振興方案當然是延續的，但會加入調整作法，符合產業需求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「2023臺灣燈會在臺北─光源臺北」踩街遊行活動今日在臺北市市政大樓周邊盛大登場舉行，蔣萬安致詞時表示，今天的踩街遊行非常特別、也具有特殊的意義，這次踩街遊行有幾大亮點，特別邀請百年的文資團體百年文資團隊「臺北稻江靈安社」開路；由北管為臺灣歷史最悠久的謝、范二將軍開道、氣勢磅薄。

蔣萬安進一步指出，「身聲劇團」腳踏花車表演，以及「何曉玫舞團」真人扮偶，他們帶來六尊瑰麗藝閣的真人扮偶，也感謝「戲曲學院青年劇團」帶來的精采民俗特技表演等，一定會讓大小朋友看得鼓掌叫好。

針對北市配合燈節提出振興計畫，民進黨市議員何孟樺指出，蔣萬安在2月初公佈六大振興方案後，她隨即跟相關局處聯絡、確認資料，雖然一堆局處一問三不知，但還是發現其中有弊端。她批評，六大振興方案其中有至少11個子項目，不是從去年就在做，就是每年都會做的例行性計畫。

針對市議員質疑，北市產發局長陳俊安受訪表示，當初把燈會從單一場域變成城市型的廊帶，目的就是希望讓觀光客、市民能夠有更寬廣的觀賞空間，也能夠走進更多的店家，在事前透過電子、平面媒體及網路宣傳，現場也有志工導覽，就是希望讓市民能夠走入東區、信義區的巷弄，看看特色小店，品嘗特色美食。

記者詢問，有關於中央將推出6000元振興方案，接下來市府是會配合研擬新計畫？陳俊安指出，中央目前還沒確定6000元的發放時間與具體方式，現階段各局處都已經預擬配套措施，等中央有比較明確的規範後，一定會向大家說明。

針對議員質疑六大振興是撿現成一事。陳俊安則說，商圈振興、經濟提振一直都是持續滾動性的檢討，從去年疫情稍微趨緩後，就開始了許多振興的方案，而所有的振興方案都會隨時間、局勢的改變，而有一些調整，所以有一些當然是延續的，但在延續過程中，會加入新的元素去調整作法，符合現在產業的需求。

▲2023台灣燈會，來自日本高知縣的團體表演。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.05）
▲2023台灣燈會，來自日本高知縣的團體表演。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.05）

2023台灣燈會在台北！觀光局邀百位國際媒體發聲分享盛況

台灣燈會今登場！「打卡必拍」報你知：光影迷宮別忘預約

台灣燈會全台北12行政區都看得到！31個彩蛋燈飾懶人包

台灣燈會在台北多花1.24億預算　蔣萬安：希望能做到最好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀