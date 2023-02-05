綠議員批燈會振興方案詐騙　北市產發局：加新元素調整

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蔣萬安進一步指出，「身聲劇團」腳踏花車表演，以及「何曉玫舞團」真人扮偶，他們帶來六尊瑰麗藝閣的真人扮偶，也感謝「戲曲學院青年劇團」帶來的精采民俗特技表演等，一定會讓大小朋友看得鼓掌叫好。
針對北市配合燈節提出振興計畫，民進黨市議員何孟樺指出，蔣萬安在2月初公佈六大振興方案後，她隨即跟相關局處聯絡、確認資料，雖然一堆局處一問三不知，但還是發現其中有弊端。她批評，六大振興方案其中有至少11個子項目，不是從去年就在做，就是每年都會做的例行性計畫。
針對市議員質疑，北市產發局長陳俊安受訪表示，當初把燈會從單一場域變成城市型的廊帶，目的就是希望讓觀光客、市民能夠有更寬廣的觀賞空間，也能夠走進更多的店家，在事前透過電子、平面媒體及網路宣傳，現場也有志工導覽，就是希望讓市民能夠走入東區、信義區的巷弄，看看特色小店，品嘗特色美食。
記者詢問，有關於中央將推出6000元振興方案，接下來市府是會配合研擬新計畫？陳俊安指出，中央目前還沒確定6000元的發放時間與具體方式，現階段各局處都已經預擬配套措施，等中央有比較明確的規範後，一定會向大家說明。
針對議員質疑六大振興是撿現成一事。陳俊安則說，商圈振興、經濟提振一直都是持續滾動性的檢討，從去年疫情稍微趨緩後，就開始了許多振興的方案，而所有的振興方案都會隨時間、局勢的改變，而有一些調整，所以有一些當然是延續的，但在延續過程中，會加入新的元素去調整作法，符合現在產業的需求。