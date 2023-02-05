周蕙「翻唱經典老歌」有原因 為幫媽媽搶費玉清封麥門票
音樂歌唱節目《姐妹們的音樂萬萬歲》日前邀請「美聲天后」周蕙、「金曲歌王」蕭煌奇，錄製「她來聽我的演唱會」主題，與主持人曾寶儀、LuLu（黃路梓茵）暢談演唱會罕為人知的幕後故事，並特別帶來演唱會服裝。
娛樂中心/綜合報導
唱紅許多膾炙人口歌曲《約定》、《不想讓你知道》、《好想好好愛你》的周蕙，去年發行第4張翻唱專輯《不被遺忘的時光2》。周蕙坦言想推出許多經典老歌翻唱，源起於為了幫媽媽搶費玉清封麥之作「2019告別演唱會」門票，「帶媽媽到演唱會現場時，我很感動，包括二姐（江蕙）的演唱會也是，你會發現現場不是只有長輩來聽，連我們這一輩都會陪父母親一起去，我覺得那個畫面很美。小的時候是爸媽帶我們去看電影，長大後是否有一天，我們可以帶爸媽去看一場他們年輕時候的回憶，我很希望有一天我的演唱會，是歌迷帶著他們的爸媽一起來聽。」
曾寶儀憶起10年前站上夢想的舞台，在香港紅磡體育館開唱，她要感謝貴人蕭煌奇的邀請，還自爆蕭煌奇邀請的對話竟是：「小妹，你要不要來唱2首歌墊一下，我去換個衣服！」讓LuLu黃路梓茵笑到翻。曾寶儀在姐妹們的天台上，重現當年與蕭煌奇在紅磡合唱台語歌《美麗的情歌》，朗朗上口的動感歌曲，更讓LuLu黃路梓茵忍不住翩翩起舞，開心搖下去。蕭煌奇說，當時在演唱會舞台上唱這首歌的時候，所有在錄音室教曾寶儀唱台語歌，開口、閉口音的情景都回來了，曾寶儀說：「演唱會不僅是歌手，更是歌迷與歌手共同創造獨一無二的回憶，而歌手就是那個魔術師，帶著大家一起進入魔境。」
連續2年邀請LuLu擔任演唱會嘉賓的蕭煌奇也爆料，2021年聖誕節在台北國際會議中心舉行演唱會，演唱會前LuLu在板橋還有舞台劇演出，「為了跟時間拚了，LuLu把秀服穿好…，怕坐車可能會來不及，就去搭捷運。 」LuLu憶起當時很ㄎㄧㄤ的畫面也忍不住拍案叫絕，曾寶儀大呼：「好想看喔！」LuLu俏皮地說：「我一生努力到現在，就是為了當煌奇老師演唱會嘉賓。」