2023台灣燈會點燈儀式！藍綠大咖齊聚　盼團結振興旅遊

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蔣萬安首先致詞表示，1990年台北觀光節元宵燈會，是台灣最早開始舉辦的燈會，1991年改名為台北燈會，2000前以前都是在台北舉辦，2001年起改為各縣市輪流舉辦，所以今年台灣燈會在台北，對台北來講別具意義，睽違23年後台灣燈會回到發源地台北，同時今年燈會也是疫情後，首次迎接第一場國際大型節慶活動。
蔣萬安提到，北市府準備了許多豐富、多元及精采的靜態展出與動態表演，歡迎所有北市民、各地民眾及國際友人一起參與這場盛宴，他強調「今年燈會是有史以來第一個城市交融燈會」，從忠孝復興捷運站起，沿著東區商圈到國父紀念館、松菸文創、市政府、台北101連結信義商圈。
蔣萬安說，同時北市12個行政區，每一區都有屬於自己的特色燈區，更把燈飾與北市街道巷弄結合，整座城市宛如光廊，元宵佳節讓全台北亮了起來，傳遞新春到來喜悅。
另一方面，蔣萬安表示，將透過藝術入店，讓大家來賞燈之餘，也可以走進北市巷弄店家吃美食、逛街與喝咖啡，享受屬於台北的優閒片刻，同時來台北只要搭乘大眾運輸工具，就可以逛遍整個燈會。2月5日至19日為期2周的燈會，歡迎大家沿著光的軌跡來光源台北，深刻體會台北多元創新魅力與熱情，準備好讓世界看見台北、看到台灣。
陳建仁致詞指出，疫情後大家都期盼恢復正常生活，這段期間也努力從中央、地方一起配合，使台灣在疫後社會經濟韌性強化，或全民共享經濟成果努力，他們也訂定特別條例，希望讓每位國民多發6000元外，也會特別照顧中小企業、中低收入戶及弱勢團體。
陳建仁強調，台灣是美麗的寶島，大家都充滿了愛心，在未來特別條例預算中，會請交通部特別推動台灣觀光產業，疫情期間台灣觀光產業受很大影響，疫後盼透過各項努力，包括邀請重要國外旅行公司來台推動國際觀光；另外，也會補助各個觀光產業連結，包括觀光旅遊及運輸業，希望中小企業與攤商，透過大家努力讓全世界的人都能來台，看到台灣的美麗、友善及現代化經濟發展。
陳建仁還說，要讓全世界看到，「一個小小的國家，怎麼可以在世界上，能夠各項方面都取得領先，包括自由民主、多元開放、科技產業及藝術發展，再再顯示台灣人的光榮」。最後，陳建仁直言，燈節象徵新的光明、希望與未來，他要感謝交通部、北市府努力，中央與地方攜手合作，就能使整個燈會變得很美好，希望未來大家一起努力，使得台灣更美好。
總統蔡英文致詞則表示，台灣燈會從2001年起，走出台北輪流到全台各縣市舉行，把資源帶到每一個城市帶動地方發展；這麼多年來，已看到台灣燈會在每個縣市，都結合了在地文化特色，展現當地獨特歷史與魅力，吸引許多國際觀光客來台，台灣燈會經多年努力，已經被打造成為行銷台灣的重要品牌。
台灣燈會睽違23年重新來台北舉行，蔡英文直言，「回到最初的起點，也代表一個嶄新的開始，台灣已經做好準備，歡迎全世界旅客來台灣」。蔡英文強調，今年台灣燈會很精采，共有四大展區分散在北市12個行政區，每一區也都有驚喜。
蔡英文介紹今年主燈由知名藝術家李明道創造，以台灣晶圓產業為概念發想，也邀請奧運金牌選手郭婞淳參與設計，「看到這隻兔子，大家可能會覺得很眼熟，因為藝術家用特別技術在機器兔臉上，呈現郭婞淳的笑容，真的非常有創意。」
蔡英文說，這次展出結合在地文化與創新科技，許多城市建築與景觀，都成燈展設計的一部分，如東區商圈展區裝置藝術家陳普，打造12米高的「未來穿梭兔子洞」，象徵通往無限想像的通道，在遠東SOGO門口就可以看到，其他展區也有許多來自國內外藝術家展現巧思，帶來許多精彩創作。
最後，蔡英文強調，台灣燈會歷經許多縣市巡迴，現在每個縣市都發揮在地特色，舉辦燈會活動；她呼籲民眾逛完台北台灣燈會，也可以到各縣市旅遊逛逛，振興旅遊並促進消費。蔡英文也期許新的一年，中央與地方能不分黨派團結合作，一起回應人民需求，共同為台灣努力，相信一定能眾志成城、團結共好。