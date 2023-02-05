「2023台灣燈會」融合創新科技與傳統技藝　喜迎世界旅客

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總統蔡英文於致詞時表示，台灣燈會從2001年走出台北到全台灣各縣市輪流舉行，將資源帶到每個縣市，均衡帶動地方發展，而台灣燈會結合在地文化特色，展現當地獨特歷史和城市魅力，同時吸引許多國際觀光客來到台灣，經過多年的努力，已打造成為行銷台灣的重要品牌，23年後，回到最初的起點「台北」，代表一個嶄新的開始，也象徵疫後台灣已經準備好迎接全世界的旅客，並提到，這場燈會展現中央和地方共同合作的成果，歡迎民眾也可以到各縣市燈會逛逛，一起振興國內旅遊促進消費。隨後，蔡英文與現場貴賓共同進行2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」開燈儀式。
行政院院長陳建仁指出，疫後將持續推動觀光產業發展，透過邀請國外重要旅行社來台灣，推動國際觀光活動，讓世界看見台灣的美麗、友善與現代化的經濟發展，如同今日展出的主燈「玉兔壯彩」，讓世界看到台灣在自由民主、科技產業、藝術發展等各項領域領先，台灣燈會象徵新光明、新希望與新未來。
觀光局表示，今年台灣燈會以「光源台北」為布展主題，共分為「中央展區」、「源展區」、「光展區」及「未來展區」4大燈區，象徵台北的多元性、創造力及未來性，也代表著不斷進化，各展區展現其特色吸引國內外遊客到訪，其中，主燈所在的中央展區，充分利用國父紀念館周邊建築特色及景觀規劃，民眾除了能細細欣賞燈藝師精巧別緻的製燈工藝，以及感受年節歡樂氣氛外，更可以在國際友誼燈區感受異國燈光饗宴，從不同的視角欣賞台灣燈會的魅力。
觀光局指出，今年主燈「玉兔壯彩」再度回歸生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創Robot造型總高22公尺的太空裝玉兔科技主燈，展現不同於以往的聲光及視覺饗宴，以「玉兔」月光吉祥，「壯彩」光輝明亮，象徵台灣將繼續於國際發光躍起。
此外，今年小提燈「大展虹兔」是以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中白兔為發想，就像白兔帶著愛麗絲跳入兔子洞展開一連串的奇幻際遇般，帶領著大朋友、小朋友跳入炫目璀璨充滿驚奇的台灣燈會，除了可供提燈遊玩外，也可組裝成戴於頭上的兔耳朵，讓每個人化身可愛閃亮的小兔子。
觀光局提到，今年的台灣燈會是一場傳統國際化的展演活動，開燈儀式除了邀請總統、行政院院長等政府官員共同點亮主燈「玉兔壯彩」及為寶島台灣祈福外，更邀請多組國際知名表演團隊共襄盛舉，台灣在地傑出團隊也輪番登場展演，結合觀光、科技、文化及藝術，盼能透過台灣燈會展現台灣在地價值與創新能量，讓民眾一起感受台灣的美好、永續經營與未來性。