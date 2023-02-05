二度入獄險遭槍斃！晚年病痛纏身笑看生死　星雲大師圓寂

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星雲法師《雲水三千》中自述，出家時師父替他取名「今覺」，意思就是「今天覺悟」，後來求學時在《王雲五大辭典》中查到「星雲團」一詞，非常欣賞這種寬廣、浩大無邊的境界，因此在抗戰勝利後領取身分證時，就把自己的法號改為「星雲」。
出家後星雲進入棲霞律學院修學佛法，佛學院的教育是「有理無理都受」的打罵教育，養成他認錯、沒有怨言的性格；也因為貧窮，一封信可以擺到明年就是寄不出去，襪子破了用紙糊，成就他「不買」、「以無為有」的習慣與人生觀，往後一生經常以茶泡飯、一飯一菜一湯就夠了。
星雲一生中曾二度被誤認為匪諜入獄，二次都幾乎要被槍斃，但都大難不死。一九五三年應李決和等人邀請進駐宜蘭雷音寺，從此開始大規模展開各項弘法工作，一九六七年在高雄大樹鄉破土建寺，定名為「佛光山」，此後逐步擴展擴至今日橫跨全球五大洲、共二百多個道場的規模，信眾超過六百萬人。
年幼就出家的星雲始終沒有忘記雙親，在一九七八年聯絡上對岸的母親之前，他從不過生日；一向鮮少哭泣的他，則是在近六十歲回大陸祭拜師父志開法師時，才首度讓外人看到他的淚。
雖然晚年身體狀況不佳，但星雲始終未忘記「人生三百歲」的承諾，他曾說如果一個人能活八十歲，扣掉前面求學準備的二十年，等於有六十年可以付出，如能發揮高效率一人做五個人的事情，六十年下來等於活了三百歲，已經很夠本了。
跟隨星雲多年的弟子慈容法師說，星雲法師對自己的身體並不很在意，「忙就是營養」是他的名言，「大師一生從沒有後悔當和尚，還說過好幾次『來生還是要當和尚』，德行典範令人懷念。」；今天（5日）下午，星雲在弟子的陪同下逝世，佛光山預計將於明天（6日）正式對外說明。（編輯：陳苾暐）