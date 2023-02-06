Omicron變異株＋51例！23例來自本土、28例來自境外
中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增51例Omicron亞型變異株確定病例，分別為23例本土個案(15例BA.2.75、4例BA.5、2例BA.2、2例BQ.1)及28例境外移入(13例BA.5、5例BA.2.75、5例BF.7、2例BA.2、2例BQ.1、1例XBB)。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,564例、BA.2為1,034例、BA.2.75為167例、BF.7為156例、BA.4為104例、BQ.1為52例、XBB為33例；另累計本土確定病例：BA.5為1,614例、BA.2為2,540例、BA.2.75為107例、BQ.1為29例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。
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指揮中心表示，針對國內境外移入之28例個案，為19例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於今(2023)年1月10日至1月26日。其中檢出13例BA.5個案分別自中國(12例)，日本(1例)移入；5例BF.7個案分別自中國(4例)，日本(1例)移入；5例BA.2.75個案分別自日本(3例)，美國及泰國(各1例)移入；2例BQ.1個案自日本移入；2例BA.2個案分別自日本及馬來西亞(各1例)移入；1例XBB個案自加拿大移入。
世界衛生組織(WHO)於今年2月1日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)仍為全球主流株約佔65.7%；BA.2及其衍生變異株約佔14.6%；各Omicron分支變異株中以BQ.1.1 (28.2%)、BQ.1 (14.1%)及XBB.1.5 (11.5%)變異株為多，其中BQ.1.1變異株主要分布於歐美及非洲區，XBB.1變異株主要分布於東南亞及東地中海地區。BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2 及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示，導致疾病嚴重性未明顯增加；另WHO表示，暫無證據顯示XBB.1.5變異株相較其他Omicron亞型變異株對群眾健康更具風險，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。