日職／高樓大廈投球法！巨人橫川凱球速飛快150公里

WBC／台灣前進東京、美國　蔡其昌：勝利！勝利！勝利！

▲中職會長蔡其昌。（圖／吳政紘攝）
▲中職會長蔡其昌。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

2023年第五屆世界棒球經典賽將在3月8日點燃戰火，預賽A組的中華隊將與荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬交手爭取晉級資格，時隔多年的經典賽熱血回歸，中華隊在今日(6)選訓會議後正式揭曉30人名單，並持續全力備戰經典賽，爭取最高榮耀。

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中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌，同時也是這次中華隊領隊表示，中職作為這次經典賽中華隊組訓單位，目標就是「勝利、勝利、勝利！」，想辦法在比賽展現，讓中華隊選手拚勁再次感動國人和喜歡棒球的朋友，「林岳平總教練是前線指揮官，經驗豐富、運籌帷幄，我對他很有信心，我是後勤總司令，絕對會動用所有可用資源，只要比賽需要、選手需要，一定竭盡所能，目標就是求勝，一起為前進東京、邁阿密加油！」


總教練林岳平表示，上周張奕選手在日職母隊西武春訓牛棚受傷，退出這次組訓，昨晚（5日）教練團選出30名選手，過程確實很掙扎，對還沒入選就跟著中華隊集訓選手，希望他們包容，距離比賽正式開打還有一個月，如果有選手受傷，也會從這些選手替補，「我相信名單都是目前國內最有拚勁、年齡最接近顛峰的選手，接下來會繼續為集訓準備，為台灣打一場漂亮勝仗！」


中華隊30人名單由23名中職球員、7名旅外球員組成，包含投手14名、捕手3名、內野手8名、外野手5名，其中投手部分左投4位、右投10位，打者各8名左打、右打，旅外球員因旅日投手張奕春訓受傷宣布退出中華隊集訓，剩下鄧愷威、宋家豪、鄭宗哲、吳念庭、林子偉、張育成、王柏融。中華隊將繼續於斗六棒球場集訓，期許用最強陣容迎戰經典賽。



2023年第五屆世界棒球經典賽中華隊30人名單
30人名單
投手（14人）

 陳禹勳（32）

 曾仁和（37）
宋家豪（43）

 胡智爲（58）
陳冠偉（59）

 曾峻岳（60）
黃子鵬（69）

 江少慶（71）
陳仕朋（81）

 呂彥青（15）
王維中（16）

 陳冠宇（17）
李振昌（21）

 鄧愷威（29）
捕手（3人）

 吉力吉撈．鞏冠（4）

 林岱安（31）
高宇杰（65）
內野手（8人）

 鄭宗哲（1）

 林子偉（5）
王威晨（6）

 張育成（18）
吳念庭（39）

 范國宸（46）
林立（83）

 江坤宇（90）
外野手（5人）

 郭天信（2）

 王柏融（9）
陳晨威（12）

 陳傑憲（24）
成晉（35）

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