WBC／台灣前進東京、美國　蔡其昌：勝利！勝利！勝利！

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中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌，同時也是這次中華隊領隊表示，中職作為這次經典賽中華隊組訓單位，目標就是「勝利、勝利、勝利！」，想辦法在比賽展現，讓中華隊選手拚勁再次感動國人和喜歡棒球的朋友，「林岳平總教練是前線指揮官，經驗豐富、運籌帷幄，我對他很有信心，我是後勤總司令，絕對會動用所有可用資源，只要比賽需要、選手需要，一定竭盡所能，目標就是求勝，一起為前進東京、邁阿密加油！」
總教練林岳平表示，上周張奕選手在日職母隊西武春訓牛棚受傷，退出這次組訓，昨晚（5日）教練團選出30名選手，過程確實很掙扎，對還沒入選就跟著中華隊集訓選手，希望他們包容，距離比賽正式開打還有一個月，如果有選手受傷，也會從這些選手替補，「我相信名單都是目前國內最有拚勁、年齡最接近顛峰的選手，接下來會繼續為集訓準備，為台灣打一場漂亮勝仗！」
中華隊30人名單由23名中職球員、7名旅外球員組成，包含投手14名、捕手3名、內野手8名、外野手5名，其中投手部分左投4位、右投10位，打者各8名左打、右打，旅外球員因旅日投手張奕春訓受傷宣布退出中華隊集訓，剩下鄧愷威、宋家豪、鄭宗哲、吳念庭、林子偉、張育成、王柏融。中華隊將繼續於斗六棒球場集訓，期許用最強陣容迎戰經典賽。
| 2023年第五屆世界棒球經典賽中華隊30人名單
| 30人名單
| 投手（14人）
| 陳禹勳（32）
| 曾仁和（37）
| 宋家豪（43）
| 胡智爲（58）
| 陳冠偉（59）
| 曾峻岳（60）
| 黃子鵬（69）
| 江少慶（71）
| 陳仕朋（81）
| 呂彥青（15）
| 王維中（16）
| 陳冠宇（17）
| 李振昌（21）
| 鄧愷威（29）
| 捕手（3人）
| 吉力吉撈．鞏冠（4）
| 林岱安（31）
| 高宇杰（65）
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| 內野手（8人）
| 鄭宗哲（1）
| 林子偉（5）
| 王威晨（6）
| 張育成（18）
| 吳念庭（39）
| 范國宸（46）
| 林立（83）
| 江坤宇（90）
| 外野手（5人）
| 郭天信（2）
| 王柏融（9）
| 陳晨威（12）
| 陳傑憲（24）
| 成晉（35）
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