房市／安坑輕軌通勤北市少20分鐘　專家推小資族這站買房

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋安康安民店專案經理曹証鈞表示，首推小資族安民商圈，為安民街、安和路一帶組成的商圈，具有交通便利、生活機能、親民房價三大優勢；首先，安民商圈位於安坑輕軌k6與k7站之間，距離k6站路程約10分鐘，距離k7站距離約5分鐘，且公車路線眾多，通往新店市區、台北市區都很方便。
其次，生活機能方面，安民商圈距離陽光運動公園僅需3-5分鐘，不僅有兒童遊戲場、足球場、自行車道等休憩設施，商圈餐飲店家林立，選擇多元，更有診所、髮廊、藥局、郵局，基本的日常所需都能滿足，相較於新北其它市區，居住密度相對低，生活環境舒適而不擁擠。
第三，安民商圈的房屋單總價於區域內仍屬親民，曹証鈞表示，新店的央北重劃區預售屋新成屋成交單價落在70-80萬之間，北新路沿線的中古屋成交單價約在60-70萬，新成屋成交單價大約在70-80之間，而安民街的中古屋成交單價約在40-50萬，單坪可差至15-20萬，更是市中心中有輕軌捷運的區域中，相對親民。
曹証鈞進一步說明，區域內以屋齡10年內的電梯大樓、20年的華廈居多，10年內的物件單價約50萬出頭，而10-20年內的單價約40-50萬左右，但電梯2-3房的物件都能在總價1200-1500萬找到；而購屋族群則有許多因為中永和、新店市區房價已高，因為比價效應而來的首購或換屋族。