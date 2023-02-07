28坪房子租金1萬7！房客嗆貴「秒殺價5千」　房東白眼了

房市／安坑輕軌通勤北市少20分鐘　專家推小資族這站買房

▲安坑輕軌通車後，專家推薦可往安民商圈找房，兼具交通便利與生活機能優勢。（圖／NOWnews資料照片）
▲安坑輕軌通車後，專家推薦可往安民商圈找房，兼具交通便利與生活機能優勢。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

新店安坑輕軌2月10日通車，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，起點十四張站，可與新北環狀線銜接轉乘，未來安坑居民前往台北市區，預估將減少15至20分鐘通勤時間。安坑地區過去吸引許多因為鄰近新店、永和房價已高的外溢購屋者，輕軌通車後專家首推位於k6、k7站之間的安民商圈，具有交通便利、生活機能、親民房價3大優勢，適合小資族首購。

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安坑地區早期的主要交通幹線只有一條安康路，因此交通不便，也讓房價長期落後於其他區域，但隨著近10年來快速道路開闢，交通已大有起色，到新店十四張站、新店總站車程約5分鐘，可轉乘捷運至台北市區，而走安和路到中和的南勢角站車程約10分鐘，到公館地區則約10-15分鐘，即便如此，外界對於安坑地區大多仍停留在之前的印象，安坑輕軌通車後，將為當地帶來新的交通選擇，也為安坑房市增添矚目話題。

信義房屋安康安民店專案經理曹証鈞表示，首推小資族安民商圈，為安民街、安和路一帶組成的商圈，具有交通便利、生活機能、親民房價三大優勢；首先，安民商圈位於安坑輕軌k6與k7站之間，距離k6站路程約10分鐘，距離k7站距離約5分鐘，且公車路線眾多，通往新店市區、台北市區都很方便。

其次，生活機能方面，安民商圈距離陽光運動公園僅需3-5分鐘，不僅有兒童遊戲場、足球場、自行車道等休憩設施，商圈餐飲店家林立，選擇多元，更有診所、髮廊、藥局、郵局，基本的日常所需都能滿足，相較於新北其它市區，居住密度相對低，生活環境舒適而不擁擠。

第三，安民商圈的房屋單總價於區域內仍屬親民，曹証鈞表示，新店的央北重劃區預售屋新成屋成交單價落在70-80萬之間，北新路沿線的中古屋成交單價約在60-70萬，新成屋成交單價大約在70-80之間，而安民街的中古屋成交單價約在40-50萬，單坪可差至15-20萬，更是市中心中有輕軌捷運的區域中，相對親民。

曹証鈞進一步說明，區域內以屋齡10年內的電梯大樓、20年的華廈居多，10年內的物件單價約50萬出頭，而10-20年內的單價約40-50萬左右，但電梯2-3房的物件都能在總價1200-1500萬找到；而購屋族群則有許多因為中永和、新店市區房價已高，因為比價效應而來的首購或換屋族。

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