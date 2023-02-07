石崇良接任健保署長　提五大改革「任重道遠」

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原任資安長 措施精進避免個資外洩事件重演薛瑞元部長被問到先前健保署個資外洩一事，表示石崇良次長本來就是衛福部資安長，一定會好好處理相關的改進措施，他也針對初步調查報告提出要求，要更為精進，盡可能避免未來發生類似事件，目前要尊重檢調調查。
至於外界關心保費部分負擔是否於今年上路？薛瑞元表示會觀察台灣的經濟情勢再來決定，包含物價等，會與行政院與各部會溝通，再決定上路時間。同時也承諾今年度不會調整保費。
新任署長石崇良具有臨床醫師背景，曾任臺大醫院急診醫學部醫師以及衛生福利部綜合規劃司、醫事司司長及主任秘書等職務，長期在醫療暨公共衛生行政領域耕耘，資歷經歷完整、豐富，在健保、醫療生態及醫療衛生相關法規各業務均相當熟稔。
此外，石署長擔任衛生福利部常務次長期間即督導社會保險司及健保署業務，對於健保政策運作，將可無縫接軌並賡續重要業務的執行。
體系、財務、科技、法治、社會溝通五大面向改革石崇良署長於就職典禮提出五大改革藍圖，包含體系、財務、科技、法治、社會溝通五大面向，感謝薛部長的信任，提到接下棒子實在是「誠惶誠恐、任重道遠」。他強調健保是台灣重要資產，能夠走至今天，就像雁行理論，一任接一任，歷任的總經理、局長、署長的付出，讓健保成為世界上了不起的成就。
在體系面，石崇良期望讓健保成為一個工具與平台，向前與預防保健結合，向後跟長照系統銜接，與各部會合作，打造全人照顧體系。
財務面上，健保總額已經超過八千億，要與國家生技產業的政策結合，也就各項給付項目持續檢討，對於新興的醫療項目和民眾需求，透過科學評估、實證依據，讓民眾得到更有效果、有效率的照護。
而數位健康（digital health）也是發展重點，會持續向上與國際接軌，提供更多新型照護。疫情期間健保發揮強大的支援，尤其前署長李伯璋強化資訊量能，因此於初期投入口罩實名制，讓醫事人員第一時間掌握TOCC，還有後續各項檢測還有疫苗，都很迅速透過健保系統協助防疫。
在法制面上，健保資料使用、海外國人停復保規定，也需要在限期完成法規檢討與修訂。在社會溝通面方面，各項政策擬訂一定會去強化社會溝通，包含對內各單位、對外各部會與醫界、民眾，希望成為夥伴關係，讓健保發展下去。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56723
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