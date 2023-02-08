房市／屋內空間拓寬靠打牆？專家提醒：2種牆面要當心
日前百萬youtuber阿滴宣布買房消息，並且釋出改造前後的屋內平面圖，因格局變動大，除客廳牆面外預計拆除室內許多牆面以拓寬空間，引起網友熱烈討論。對此，信義居家表示，裝修拆牆牽涉範圍廣，小從管線大至法規，且有安全疑慮，須特別留意牆面類別，屬於建物結構用來分擔載重以及抵抗地震的承重牆、剪力牆等萬不可拆除，否則會有倒塌風險，不熟悉的消費者建議找尋專業設計單位協助規劃，既能美化又能保障居住安全，也能避免觸法。
生活消費中心/綜合報導
信義居家表示，多數民眾都希望能盡可能妥善利用室內每一寸空間，裝潢時變更格局是最常採取的作法，透過牆面拆除營造空間感、拓寬可使用空間，但室內牆壁拆除須注意的部分包括施工申請、管線與牆面類別，由於室內裝修屬建物結構變更，事關居住安全，2016年驚動全台的維冠金龍大樓倒塌事件，正是因為建物多達四面結構牆被變更設計拿掉，導致建物支撐力薄弱，故牆壁拆除不可不慎。信義居家進一步表示，室內牆面可分為隔間牆，以及承重牆、剪力牆等不能拆除的結構牆，民眾初步可透過目視來做基本判斷，若屬實心牆且目視厚度在20公分以上，多為不可拆除的承重牆機率較高。
信義居家提醒，民眾雖可簡易進行判斷，然法規中規定建築物分間牆位置變更、增加或減少經審查機構認定涉及公共安全時，更須由開業建築師簽證負責，不論《建築法》或《建築物室內裝修管理辦法》皆有「室內裝修施工許可」相關規定，需要事先申請方可動工，若未事先申請許可，將對屋主、使用人或是室內裝修業者裁處6到30萬元的罰鍰，並且限期改善或補辦，若逾期仍未改善或未補辦者可連續處罰，甚至可強制拆除。信義居家建議，消費者選擇合格室內裝修公司，或透過專業服務平台媒合，才能提供有保障的服務。