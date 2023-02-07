隋棠遭控惡鄰居！「黑歷史」被挖出　粉絲憂心：人設崩壞

宋仲基再婚當爸「又爆出喜訊」！跟26歲的美女有關係

▲《路基完》中，宋仲基（左）飾演路基完，崔聖恩飾演瑪麗。（圖／Netflix）
▲《路基完》中，宋仲基（左）飾演路基完，崔聖恩飾演瑪麗。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓星宋仲基1月底宣布再婚又當爸的喜訊，相隔一週今（7日）又傳出好消息，他主演的新電影《My name is Loh Kiwan》（暫譯：路基完）卡司終於公開。片中，宋仲基飾演為了求生，逃至比利時尋求自由，展開生死搏鬥的脫北者，並跟26歲的崔聖恩上演「命運相遇」而相愛的故事。此外，趙漢哲、金成鈴、李壹花等人也確定參與拍攝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲崔聖恩首度合作宋仲基，將在電影中談戀愛。（圖／Netflix）
▲崔聖恩首度合作宋仲基，將在電影中談戀愛。（圖／Netflix）
《路基完》改編自韓國作家趙海珍的長篇小說《遇見路基完》，劇情描述偷渡到比利時的脫北者「路基完」，為得到唯一的希望「難民」地位的認可，不管發生什麼事都要拚死活下去，而展開了生死搏鬥，卻因為一場命運般的相遇，意外愛上出生在比利時的前韓國射擊選手、已經失去活下去希望的「瑪麗」，狀況極端的兩人從相識到分離，男女主角將上演淒美愛情。

《路基完》是崔聖恩與宋仲基首度合作的電影，會擦出怎樣的火花，是本片的最大看點。電影確定會在Netflix獨家上線。

▲趙漢哲（上圖，下起）、李壹花、金成鈴將參與《路基完》拍攝。（圖／Netflix）
▲趙漢哲（上圖，下起）、李壹花、金成鈴將參與《路基完》拍攝。（圖／Netflix）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

《浪漫速成班》50歲自助餐阿姨的獨家浪漫　弟弟變戀愛腦

李昇基當過D社元旦情侶！唯一深愛過的前女友　只有潤娥

阻止《黑暗榮耀》發生！南韓對抗「問題藝人」條款出爐

大牌韓星父母一起扯後腿！她爸詐12億、影后媽連議員都騙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀