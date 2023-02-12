伸展台到紅毯！變裝皇后Violet Chachki　靠時尚打破偏見

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Violet Chachki 的本名是傑森（Jason Dardo），從19歲起傑森就以 Violet Chachki 當作變裝名號闖蕩，其中「Violet」取自曾拍攝《駭客任務》的導演華卓斯基姐妹的作品《驚世狂花》（Bound）女主角的名字，「Chachki」則類似中文語意的「花瓶」，特指珍貴、細緻的美麗收藏品。
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♬ remix_dangerouswoman_remix - Jeremy🥱
從小就讀天主教學校的 Violet Chachki 曾說過，「變裝」對他來說一開始只是個能夠大肆血拼，購買名牌包、美美的服裝與化妝品的藉口，但漸漸地藉由變裝他開始能夠自由的探索自我性別認同，嚮往時尚與設計的她大學期間就讀於薩凡納藝術設計學院（Savannah College of Art and Design ），不過在她將「變裝」視為生活重心之後就決定輟學，親自踏上時裝周與品牌的拍攝邀請，在世界各地巡迴演出。
《魯保羅變裝皇后秀》第七季撥出初期，Violet Chachki 曾因為看起來難搞的冷漠態度和毫不留情的毒舌導致不受歡迎，但在節目錄製期間他完美展現了自己大量吸收時尚雜誌資訊，培養出屬於他的美感、設計風格與時尚的超絕品味，多次在走秀階段獲取評審的高度認同與讚美，不論喜劇考驗或舞蹈環節，他也能努力發揮證明自己不只是個「花瓶」，除了光鮮亮麗的外表外，還有著真材實料。
其中最知名的一集就是當美國流行歌手亞莉安娜（Ariana Grande）擔任客座評審，看見 Violet Chachki 穿著束腰馬甲、拖著氧氣瓶呈現「辣到死」的走秀主題時，亞莉安娜情不自禁看傻了眼的樣子，在廣大粉絲心中留下深刻印象。至此，她也成功讓節目主持人魯保羅封為最有才華的時尚皇后之一，更在2015年6月贏得了比賽，抱走100,000美元的現金大獎。
除了造型夠美、妝髮夠精緻外， Violet Chachki 著名的還有她那結合復古美學、舞孃表演與空中飛人特技演出，2017年她被自己的偶像、世界級的脫衣舞孃蒂塔·萬提斯（Dita Von Teese）相中，受邀參與演出，兩人相仿的馬甲身型剪裁、優雅又誘人的舞孃演出廣受好評。
Violet Chachki 在米蘭時裝週的2018秋季系列為 Moschino 走秀，證明變裝皇后的能力不限於在地方酒吧表演，她也是女裝品牌「Bettie Page Lingerie」第一個欽點代言內衣的變裝皇后，更在2019年成為首位在印度演出的國際變裝皇后，不斷鬆綁「性別」的傳統概念，也將「變裝文化」在世界各地用他的方式盡情呈現。
在2019年5月，Violet Chachki 與魯保羅、第十季冠軍Aquaria等三位皇后受邀出席紐約大都會博物館一年一度的Met Gala派對，這是史上第一次有變裝皇后踏上這個時尚盛事，當年的主題是「敢曝：時尚筆記」（Camp：Notes on Fashion），由於扮裝、敢曝與同志社群向來曖昧交織，有著深遠的結構性關係，三名誇張、敢曝又時尚的變裝皇后踏上紅毯充滿著象徵性意義。
如今，變裝文化在全球大眾的關注下走向主流，Violet Chachki 作為美國如今最知名的變裝皇后之一，年僅三十歲的他未來勢必還有更多站在鎂光燈下的機會。