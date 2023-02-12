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伸展台到紅毯！變裝皇后Violet Chachki　靠時尚打破偏見

▲變裝皇后Violet Chachki 作為美國如今最知名的變裝皇后之一，屢屢接獲時尚大牌邀約出席品牌代言活動。（圖／翻攝自IG @Violet Chachki）
▲變裝皇后Violet Chachki 作為美國如今最知名的變裝皇后之一，屢屢接獲時尚大牌邀約出席品牌代言活動。（圖／翻攝自IG @Violet Chachki）

國際中心楊智傑／綜合報導

變裝文化在 LGBTQ＋ 族群歷史扮演重要的角色，而從地下文化普及到主流市場的重要推手就是由知名變裝皇后魯保羅（RuPaul）主持的選秀節目《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）。該節目成功將才華洋溢的變裝皇后們從當地酒吧推向好萊塢、百老匯與伸展台，其中在時尚、設計領域闖出一片天的變裝皇后，也是該節目最知名的「時尚皇后」之一的 Violet Chachki ，更是創下史上第一次受邀參加出席「Met Gala」晚會的變裝皇后里程碑。

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出身亞特蘭大的 Violet Chachki 是現今變裝圈中的傳奇皇后，在贏下《魯保羅變裝皇后秀》第七季冠軍後，她靠著結合復古美學、脫衣舞娘表演與獨到的時尚品味在鎂光燈下一炮而紅。許多時尚品牌與雜誌例如 Moschino、LOEWE、Vogue 更是在節目播出後陸續與她合作，而妝髮精緻、打扮時尚的她更是成為了第一個為女性內衣代言的變裝皇后，更是在2019踏上時尚圈最大規模的晚宴盛會—  Met Gala 紅毯，與魯保羅共享第一群踏上「時尚界奧斯卡」紅毯的變裝皇后名號。

Violet Chachki 的本名是傑森（Jason Dardo），從19歲起傑森就以 Violet Chachki 當作變裝名號闖蕩，其中「Violet」取自曾拍攝《駭客任務》的導演華卓斯基姐妹的作品《驚世狂花》（Bound）女主角的名字，「Chachki」則類似中文語意的「花瓶」，特指珍貴、細緻的美麗收藏品。

從小就讀天主教學校的 Violet Chachki 曾說過，「變裝」對他來說一開始只是個能夠大肆血拼，購買名牌包、美美的服裝與化妝品的藉口，但漸漸地藉由變裝他開始能夠自由的探索自我性別認同，嚮往時尚與設計的她大學期間就讀於薩凡納藝術設計學院（Savannah College of Art and Design ），不過在她將「變裝」視為生活重心之後就決定輟學，親自踏上時裝周與品牌的拍攝邀請，在世界各地巡迴演出。

▲變裝皇后Violet Chachki（圖／翻攝自IG @Violet Chachki）
▲變裝皇后Violet Chachki 深受時尚品牌青睞。（圖／翻攝自IG @Violet Chachki）
《魯保羅變裝皇后秀》第七季撥出初期，Violet Chachki 曾因為看起來難搞的冷漠態度和毫不留情的毒舌導致不受歡迎，但在節目錄製期間他完美展現了自己大量吸收時尚雜誌資訊，培養出屬於他的美感、設計風格與時尚的超絕品味，多次在走秀階段獲取評審的高度認同與讚美，不論喜劇考驗或舞蹈環節，他也能努力發揮證明自己不只是個「花瓶」，除了光鮮亮麗的外表外，還有著真材實料。

其中最知名的一集就是當美國流行歌手亞莉安娜（Ariana Grande）擔任客座評審，看見 Violet Chachki 穿著束腰馬甲、拖著氧氣瓶呈現「辣到死」的走秀主題時，亞莉安娜情不自禁看傻了眼的樣子，在廣大粉絲心中留下深刻印象。至此，她也成功讓節目主持人魯保羅封為最有才華的時尚皇后之一，更在2015年6月贏得了比賽，抱走100,000美元的現金大獎。

除了造型夠美、妝髮夠精緻外， Violet Chachki 著名的還有她那結合復古美學、舞孃表演與空中飛人特技演出，2017年她被自己的偶像、世界級的脫衣舞孃蒂塔·萬提斯（Dita Von Teese）相中，受邀參與演出，兩人相仿的馬甲身型剪裁、優雅又誘人的舞孃演出廣受好評。

▲變裝皇后Violet Chachki（圖／翻攝自IG @Violet Chachki）
▲變裝皇后Violet Chachki的變裝美學經常強調復古華麗、時尚優雅。（圖／翻攝自IG @Violet Chachki）
Violet Chachki 在米蘭時裝週的2018秋季系列為 Moschino 走秀，證明變裝皇后的能力不限於在地方酒吧表演，她也是女裝品牌「Bettie Page Lingerie」第一個欽點代言內衣的變裝皇后，更在2019年成為首位在印度演出的國際變裝皇后，不斷鬆綁「性別」的傳統概念，也將「變裝文化」在世界各地用他的方式盡情呈現。

在2019年5月，Violet Chachki 與魯保羅、第十季冠軍Aquaria等三位皇后受邀出席紐約大都會博物館一年一度的Met Gala派對，這是史上第一次有變裝皇后踏上這個時尚盛事，當年的主題是「敢曝：時尚筆記」（Camp：Notes on Fashion），由於扮裝、敢曝與同志社群向來曖昧交織，有著深遠的結構性關係，三名誇張、敢曝又時尚的變裝皇后踏上紅毯充滿著象徵性意義。

▲變裝皇后Violet Chachki（圖／翻攝自IG @Violet Chachki）
▲變裝皇后Violet Chachki與好萊塢女星珍妮佛勞倫斯合影。（圖／翻攝自IG @Violet Chachki）
在這個重要場合，Violet Chachki 更是靠身穿Moschino的黑色手套造型禮服，以怪奇又優雅的妝容打扮殺死不少媒體底片。而在今年的葛萊美獎上，拿下「最佳流行重唱／團體演出」獎項的山姆史密斯（Sam Smith）和德國跨性別女歌手金珮特拉絲（Kim Petras），就邀請了 Violet Chachki 與其好友變裝皇后 Gotmik 登台配合演出，四人紅艷火辣的造型也在社群媒體上不斷瘋傳。

▲變裝皇后Violet Chachki（左三）與Sam Smith、Kim Petras登上葛萊美紅毯並為典禮進行表演。（圖／美聯社／達志影像）
▲變裝皇后Violet Chachki（左三）與Sam Smith、Kim Petras登上葛萊美紅毯並為典禮進行表演。（圖／美聯社／達志影像）
如今，變裝文化在全球大眾的關注下走向主流，Violet Chachki 作為美國如今最知名的變裝皇后之一，年僅三十歲的他未來勢必還有更多站在鎂光燈下的機會。

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