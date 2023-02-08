7.8無情強震！姊弟受困17小時奇蹟獲救 她冷靜以掌護弟
土耳其與敘利亞交界處，當地時間6日凌晨4時17分發生芮氏規模7.8大地震，慘重災情引發全球關注。而陸續有受困者被救出，也譜寫一則則展現生命力堅韌的奇蹟故事。黎巴嫩駐聯合國代表薩法（Mohamad Safa），在推特分享一對敘利亞的年幼姊弟受困17小時後奇蹟獲救，姊姊在瓦礫下不忘用手保護弟弟的頭，充滿手足愛與勇敢的正能量讓網友動容，貼文獲得近15萬位網友按讚。
編輯中心/綜合報導
薩法分享了這對姊弟的照片表示，「這位7歲的女孩在瓦礫下受困17個小時，一直把手放在她弟弟的頭上以保護他，現在姊弟倆已經安全脫困。」薩法更感嘆，沒看到有人分享這則小故事，「但如果她死了，每個人都會分享！」最後不禁呼籲大家多「分享正能量...」。
據了解，這對姊弟在倒塌的房屋中被搜救人員發現，雖然已受困17小時，但姊姊始終非常冷靜，不但能告知搜救人員自身的狀況，還不忘一邊安撫弟弟。網友紛紛在底下留言回覆說，「多麼勇敢的孩子啊」、「真是了不起的姊姊」、「願上帝保佑他們」。
這次大地震造成土敘兩國目前已累積7826人死亡，且死傷數字還在持續增加。專家說明地震處位於4個斷裂帶的交界，包含死海斷層、東安那托利亞斷層、阿拉伯-努比亞地盾及賽普勒斯弧，故破壞力驚人，釀成嚴重災情。（編輯：倪浩軒）