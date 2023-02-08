青峰攻蛋前夕「一夜失聲」！驚吐中年危機 40歲想退休了
樂團「魚丁糸」這個月將登上台北小巨蛋開唱，正值40歲的主唱青峰卻驚曝中年危機，罕見在IG發表赤裸裸的心聲，透露為了演唱會，過年期間任何冷飲、酒類、糖分、炸物美食都沒碰，只嘗了幾口甜品，放假放得很壓抑，卻還是遇到一夜失聲的莫名狀況，令他心情相當沮喪，向歌迷坦承感覺老了，但會繼續努力唱下去，希望粉絲支持自己。
記者江芷稜/綜合報導
連續2年在過年後演出，態度謹慎的青峰，靠著每天把演唱會歌單唱一遍的練習讓自己心安，聽到有人評論自己「聲音大不如前」，就像評論人外表「他還是老了」，覺得正常不過的事，過去不用開嗓唱三天三夜也不會累，如今需要暖嗓的時間變長了，偶爾會力不從心而開始自責。
結果上週感冒，雖沒有嚴重症狀，青峰面臨一夜之間「完全失聲」的狀態，看了各個醫生都說沒什麼問題，只有扁桃腺輕微發炎以及痰，聲帶完全正常，最終只有一種可能，就是「年紀的自然退化」，一種做盡各種努力也抵擋不了的事。現在雖然好轉，但想到這種突發狀況，感受非常挫折，然而現場演出充滿變數，要求高標準的他，必須學習接受自己的不完美，坦然接受每天不一樣的聲音。
他笑稱自己的人生願望，曾是40歲就能退休，可以像安室奈美惠從容走下舞台，沒想到從團體轉變成獨自出道時，人生被迫歸零開始，內心產生中年危機感，但自己並非討拍，只是想抒發心情，也會學習接受不同的自己，「我相信一旦唱起歌，音樂還是會召喚我沉浸在歌裡」，麻煩歌迷們繼續照顧，罕見及真誠的文章獲得廣大迴響，超過3.6萬人按讚，隊友家凱也留言「每個時期的你，都有獨一無二的美麗」。