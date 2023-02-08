仁王護國息災祈福法會持續50年 祈願護國佑民世界無災
中國佛教會啟建2023年「仁王護國息災祈福大法會」，今日在台中市惠中寺舉行。中國佛教會理事長淨耀大和尚擔任主任委員，帶領全國各縣市佛教會、寺院團體代表法師聯合入壇主法，恭誦《仁王護國般若波羅蜜多經》。除總統、副總統致電祝賀外，法鼓山退居方丈果東和尚、內政部政務次長花敬群及台中市長盧秀燕等人，與四眾弟子近千人，在佛前為護國佑民虔誠讚頌祈福。
記者金武鳯/台中報導
法會由台中市佛教會、大臺中佛教會及佛光山惠中寺承辦，佛教會常務理事心茂法師，宣讀總統蔡英文與副總統賴清德賀電。法會圓滿前，則由中國佛教會副理事長見引法師宣讀上總統致敬電文，祝禱「元首政躬康泰、國家政通人和、族群和樂衝突不起、經濟繁榮災禍不侵、世界和平、共襄共榮」。隨後禮請諸山長老、法師群入壇主法，為佛光山開山宗長星雲大師圓寂恭誦《心經》回向祝禱。
淨耀法師致詞表示，中國佛教會1973年起主辦「仁王護國息災祈福大法會」，每年由縣市佛教會輪流舉辦，為國家國運昌隆祈禱，為元首及文武百官祈福，歷經50年從未間斷，是佛教界年度盛事。法會名為仁王，就是期待這世間有仁王出現，施行仁政，嘉惠人民平安健康幸福，人民沒有煩惱世間就無災難，不會有無形眾生的干擾。
佛光山開山宗長星雲大師於5日圓寂。淨耀法師在會上說，星雲大師是照亮世間的火炬，法會前以感恩的心，為剛圓寂的星雲大師祝禱，願大師上品往生西方，希望乘願再來度眾，以明燈引導眾生走向光明菩提。
花敬群表示，在大家一起努力下，台灣是幸福的國度，鄉村城市愈來愈進步，透過大家在法會恭敬祈福下，相信台灣會是永遠的寶島。他說，諸位法師的慈悲弘法是淨化人心的重要力量，敬佩數天前圓寂的星雲大師，將人間彿教的精神理念傳遞到世界各地，並且以文化、教育、慈善、弘法來善美人間，希望大家努力傳承，讓社會更進步祥和。盧秀燕也為大眾上香祈福，祈求全國無災無難，國泰民安、市民平安健康幸福安樂。
台中市佛教會理事長覺居法師表示，感謝大家為大師的圓寂祝禱，並說中國佛教會在惠中寺舉辦的「仁王護國息災祈福大法會」，距大師往生只剩3天的籌備時間，佛光山四眾弟子雖痛失依怙，依然秉持大師咐囑，荷擔如來家業，圓滿此一為國家祈福的殊勝法會。