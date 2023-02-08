郭台銘披藍袍選總統？賴清德：我是政治人物、不是預言家
副總統、民進黨主席賴清德今（8）日在中執會後舉行記者會，說明黨內甫通過的學倫審查相關辦法，防止論文議題再波及2024，也回應敗選檢討、人民期待。記者會後有媒體提問，鴻海創辦人郭台銘是否代表國民黨選總統，賴清德表示，「我不是預言家，我只不過是一個政治人物而已」，這還要時間再觀察。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德於記者會中表示，去年九合一選舉這段時間內，包括民進黨、國民黨、民眾黨都曾經有從政同志發生涉及論文抄襲，而被取消學位的問題。民進黨作為執政黨，願意做為政治表率，率先提出一個機制，解決黨內參政同志可能涉及的學倫問題。
這個學倫爭議處理機制在今日中執會順利通過，基本上秉持誠信原則、公平公正、希望取得社會信任等三個精神，進而得到民眾支持。
賴清德也說，通過這套機制的目的，是不希望發生去年選舉的問題，而其他政黨也有這樣的問題，希望其他政黨也應該要跟進，讓選舉回歸到政策辯論，而不只是在學歷、學倫或者是學位論文抄襲上面打轉。
有媒體詢問郭台銘是否會代表國民黨選總統的相關議題，賴清德表示，「我不是預言家，我只不過是一個政治人物而已」，沒有辦法預測國民黨是否接納郭台銘，以及郭是否要選總統？又有沒有代表國民黨？這還要時間再觀察。