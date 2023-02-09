實踐中鋼新願景！中鋼公司落實ESG永續經營理念

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翁朝棟說，中鋼10年新願景，將積極開發拓銷精緻鋼品，其產品占比及毛利占比，將分別由2023年的8.1%及21%，提升至2032年的21%及40%，至於在智慧產線方面，將在5年內完成46個項目，10年內完成76個項目的建置。
而中鋼集團的綠能發電量，也計畫由2023年的1.1億度，提升到2032年的12.32億度，中鋼並將致力以智慧創新為根本，提升企業經營體質與韌性，引領國內鋼鐵產業提升國際競爭力，並與所有利害關係人共創價值、共享成果。
翁朝棟認為，有共同理想，才能走長遠的路，當「願景」成為全體人員共同的憧憬與嚮往，企業的發展策略與行動才有意義，願景能促進企業人員凝聚共識、激發動力，在執行策略過程中，讓企業的生產、銷售、人力資源、研發量能等各項資源與業務緊密結合發揮力量。
翁朝棟指出，中鋼公司經營團隊鑒於近期經營環境大幅變遷，應與時俱進，擘劃未來的中鋼，進行了願景修訂，期凝聚全員力量眾志成城，戮力永續經營，成為卓越企業新願景。
翁朝棟並指出，期望在新願景的帶領下，中鋼大家庭的成員們能全力以赴，將低碳轉型的挑戰，轉化為永續成長的動力，以智慧創新為根本，持續強化中鋼的企業韌性、引領國內鋼鐵產業鏈提升國際競爭力，並與所有利害關係人共創價值、共享成果，讓51歲的中鋼能持續展現更亮麗的績效。