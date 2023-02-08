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港泛民初選案審訊期間 　法院玻璃幕牆破裂

▲香港法院今天繼續審理泛民主派3年前發起的立法會初選案時，法院一幅玻璃幕牆突然破裂。據報導，警方在現場找到空氣槍使用的金屬彈丸。圖為中共七一黨慶當天，香港各區戒備的警員。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港法院今天繼續審理泛民主派3年前發起的立法會初選案時，法院一幅玻璃幕牆突然破裂。據報導，警方在現場找到空氣槍使用的金屬彈丸。圖為中共七一黨慶當天，香港各區戒備的警員。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者張謙香港8日電）香港法院今天繼續審理泛民主派3年前發起的立法會初選案時，法院一幅玻璃幕牆突然破裂。據報導，警方在現場找到空氣槍使用的金屬彈丸。

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西九龍裁判法院今天第3天審理有關案件，綜合本地媒體的報導，下午1時許法院休庭時，大樓一塊寬約2平方公尺、長5平方公尺的玻璃幕牆突然破裂。

據報導，警方接報後到場調查，在現場發現有氣槍使用的金屬彈，警方把案件列作求警協助處理，暫時沒有人被捕。

47名泛民人士於2020年中組織及參與「35+初選」，遭當局依香港國安法的「串謀顛覆國家政權」罪起訴，案件由高等法院審理。

高院前天借用西九龍裁判法院進行審訊，由3名國安法指定法官負責，不設陪審團，這是2020年香港國安法實施後，最大一起國家安全案件。

在此前的提訊中，已有29人認罪；而在近日的審訊中，再有2人打算認罪，令認罪人數增加至31人。

2020年7月11至12日，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+」初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取立法會選舉過半數一席，以否決政府議案。

2021年1月，警方拘捕約50名參與初選案的泛民領軍人物，包括香港大學法律系前副教授戴耀廷、民主黨前主席胡志偉及多名泛民前立法會議員等，其後又拘捕前眾志秘書長黃之鋒，最終起訴47人。

香港國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬於顛覆國家政權罪。（編輯：楊昇儒）1120208

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