稱燈會位置中央安排　卓冠廷轟蔣萬安「說謊不用道歉？」

綠再拚國會過半！賴清德下令各縣市：1個月內提選情報告

▲賴清德要各縣市黨部主委在一個月內，就各地立委選情提交報告，期盼能在4、5月時舉辦初選。（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德要各縣市黨部主委在一個月內，就各地立委選情提交報告，期盼能在4、5月時舉辦初選。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

副總統賴清德接任民進黨主席後，大刀闊斧進行黨務改革，今（8）日其主持中執會，會中通過學倫爭議審查機制，晚間其再邀集全國各縣市黨部主委開會。會中主要討論「強化黨務運作重點工作」，包含組建黨員LINE群組，藉此傳播政策、活動訊息；也要持續培養地方青年人才、關懷各地資深黨員，並與各地社團、公益與宗教團體等共同舉辦活動；另有與會者提到，賴清德要各縣市黨部主委在一個月內，就各地立委選情提交報告，期盼能在4、5月時舉辦初選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德接任黨主席後，今日首度召開地方黨部主委會議。據了解，今日會議主要討論「強化黨務運作重點工作」，內容包含「資深黨員關懷」、「組建黨員LINE群組」、「強化地方青年互動與培育」、「強化與社會連結」。

首先，「資深黨員關懷」部分，目前全國創黨黨員人數有192名，30年以上資深黨員有4043人，黨部應利用例行性的黨務行程空檔，就近訪視資深黨員，瞭解其生活及健康狀況，若有需要關懷者，黨部也應安排，並在重要年節或黨慶前夕舉辦聯誼餐會。

談到「組建黨員LINE群組」，為增進黨員與黨部間資訊同步，「網路組織化、組織網路化」勢在必行，除維持實體活動外，各黨部應建立黨職、公職類別群組等，藉此政策、活動、時事等相關訊息。

另外，「強化地方青年互動與培育」部分，由於近年有不少青年黨原申請入黨，因此民進黨要積極回應年輕世代的需求，鼓勵縣市黨部社群專員與在地青年互動，強化青年輿情反應；另也要加強與青年黨員及黨員子女之互動，舉辦座談會，並培力有志於參與公共事務之青年。

最後，「強化與社會連結」部分，各地黨公職與社團、公益與宗教團體等配合，並舉辦如捐血等活動；三節辦理弱勢家庭關懷，並於歲末募集資源送暖，發送清寒獎學金等。

此外，有與會者談到，面對2024立委選舉，賴清德下令各地方黨部主委，在一個月內把各縣市所有立委選區的狀況、基礎背景資料徹底分析，並做成報告回報黨中央，期盼初選時程可以盡快，大約落在4、5月進行。

賴清德出手！綠通過論文審查機制　總統、立委都需受審

內幕／賴清德主導民進黨婦女部改名　重整網路社群戰2024

搶回年輕票！民進黨青年部推3工作　反制「戰鬥藍」威脅

綠婦女部改名遭出征！主任李晏榕澄清：並非放棄婦女議題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀