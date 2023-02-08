綠再拚國會過半！賴清德下令各縣市：1個月內提選情報告

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首先，「資深黨員關懷」部分，目前全國創黨黨員人數有192名，30年以上資深黨員有4043人，黨部應利用例行性的黨務行程空檔，就近訪視資深黨員，瞭解其生活及健康狀況，若有需要關懷者，黨部也應安排，並在重要年節或黨慶前夕舉辦聯誼餐會。
談到「組建黨員LINE群組」，為增進黨員與黨部間資訊同步，「網路組織化、組織網路化」勢在必行，除維持實體活動外，各黨部應建立黨職、公職類別群組等，藉此政策、活動、時事等相關訊息。
另外，「強化地方青年互動與培育」部分，由於近年有不少青年黨原申請入黨，因此民進黨要積極回應年輕世代的需求，鼓勵縣市黨部社群專員與在地青年互動，強化青年輿情反應；另也要加強與青年黨員及黨員子女之互動，舉辦座談會，並培力有志於參與公共事務之青年。
最後，「強化與社會連結」部分，各地黨公職與社團、公益與宗教團體等配合，並舉辦如捐血等活動；三節辦理弱勢家庭關懷，並於歲末募集資源送暖，發送清寒獎學金等。
此外，有與會者談到，面對2024立委選舉，賴清德下令各地方黨部主委，在一個月內把各縣市所有立委選區的狀況、基礎背景資料徹底分析，並做成報告回報黨中央，期盼初選時程可以盡快，大約落在4、5月進行。