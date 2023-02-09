Google AI「Bard」有點掉漆！但翻譯將推5大更新有感進化

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更新1：理解上下文更貼近原意：運用AI帶來更多的翻譯功能進化，官方指出，未來Google 翻譯更能理解上下文情境，較能翻出貼近原意的文字，舉例來說：想點「鱸魚 (Bass)」當晚餐，還是在今晚的即興演奏中彈「貝斯 (Bass)」，都可以依照符合自己所處的情境與用途，正確使用詞彙、當地用語或適當的單字來進行翻譯。預計於未來幾週內推出，率先支援英文、法文、德文、日文和西班牙文。
更新2（新手勢）：透過更少步驟就能選擇語言，像是按住語言按鈕並快速滑動就可以選擇最近使用過的語言，以及在主畫面文字區域向下滑動就可以快速查閱最近的翻譯紀錄。
更新3（更易讀）：現在翻譯結果的呈現方式也更加容易閱讀，動態字體會在文字輸入時自動調整，也會適時提供其他翻譯和字詞定義。
更新4（新增語言）：擴大支援 33 種不同語言，讓你在裝置上就能進行翻譯，包括巴斯克文、科西嘉文、夏威夷文、苗文、庫德文、拉丁文、盧森堡文、巽他文、意第緒文和祖魯文等。你也能夠下載語言，當在沒有網路連線或連線不穩定的時候使用。
更新5（擴大圖片翻譯）：透過智慧鏡頭翻譯圖片，能透過裝置上的相機搜尋所看的內容，進階的機器學習技術能將翻譯後的文字融入複雜的圖片中，讓視覺上和感受上都顯得更加自然（此功能適用於具有 6GB RAM 以上的 Android 裝置）。同時擴大網頁上的圖片翻譯，提供你更多取得圖片內容翻譯的方式。