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房市／台北10間房有7間是老屋　安信建經用這招快速回春

▲以近90年屋齡創下全案管理最老紀錄的延平北路案在安信建經協助下順利動工。（圖／安信建經提供）
▲以近90年屋齡創下全案管理最老紀錄的延平北路案在安信建經協助下順利動工。（圖／安信建經提供）

生活消費中心/綜合報導

台灣首善之都台北市正在快速變老！ 根據內政部資料統計，自2012年Q2至2022年Q2期間，全國平均屋齡衝破30年大關、來到32年，十年來增加5.66歲，其中台北市平均屋齡更跳升近8年達37.06年，上升速度為六都之最；加上台北市新興重劃區數量屈指可數，新建案供給量有限，舊市區呈現處處是老房子的窘境。

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安信建經總經理張峰榮指出，台北市屋齡達30年以上的老屋數量已累積至逾65萬戶，占北市住宅存量高達約72％，等於10間房子裡就有超過7間是老屋；其中由安信建經「全案管理」管理團隊負責承作的台北市大同區「延平北路案」，連三棟透天老宅並排同列，其中一棟屋齡就將近90年，創下「全案管理」重建最老屋齡紀錄！

安信建經總經理張峰榮分析，雖然近年政府給予都更、危老重建的容積獎勵，民間亦企業響應推動，但仍卻趕不上房屋老化速度，認為原因除了整合難度高之原因外，另銀行融資轉難，房市景氣走弱，以及建商分回條件不夠優渥等因素有關。專家認為，基本上屋齡在55年上下的房子若管理、維護與修繕得宜都尚在適合居住的範圍內，但除管線須維修外，老屋耐震程度會逐年遞減，若是連棟老房，更要留意結構是否有因為鄰居動工而造成損害。

符合都市計畫範圍內，並通過危老建築評估後的合法建築物，經重建計劃範圍內土地及合法建築物所有權人100％同意後，即可申請進行危老重建；地主們可透過自建、委託建商興建、與建商共同合建，及委由建經公司一條龍的全案管理進行；但不論自建、委建或合建，都會牽涉到專業背景、資金等問題。 此次動工的延平北路案基地約150坪，為數棟屋齡平均超過50年以上之建物，總銷量體逾千坪，因人數多又缺乏傳統開發商或建商角色主導及整合，執行過程中較難以達成共識；而安信建經以全案管理顧問角色協助地主們簡化流程、解決意見分歧與融資問題，並且為地主量身打造地上12層、地下2層之全新住宅大樓， 於今(2/8)動工，達成地主多年來的重建心願。

安信建經以「全案管理」協助地主危老自建，整合信義企業集團及資源，負責統籌資金、建築設計、營造興建、銷售及物管售服等一條龍服務，替地主快速爭取最高之危老獎勵與優惠融資。在去年度協助地主及中小企業主活化資產評估，累計超過500億元，預估今年評估案量可再增加二~三成。張峰榮預估，因中央與雙北市政府均積極推動老屋重建，有意重建的屋主應把握優渥的危老容積獎勵儘快進行，讓老屋在最短時間內達成重建夢想，以圓搬入新居的夢想。

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