房市／賣賣房屋坊間履保機制大揭密 「這個」保障最有力
履約保證真的能保證房屋買賣價金交易安全嗎？很多房仲業者與不同的建經公司合作，皆提供履約保證服務，坊間的履保機制大致分為兩種樣態，「由銀行擔任保證人+銀行信託帳戶」以及「建經公司擔任保證人+銀行信託帳戶」，其中，信義房屋提供業界唯一由銀行擔任保證人的履保服務，由於銀行的實收資本額較建經公司高，如果買賣過程不幸發生差錯，對消費者提供的實質保證能力較高。
生活消費中心/綜合報導
買賣雙方在房地產交易過程中最擔心遇到不肖份子，導致房子被騙走或是血汗錢討不回來；有些糾紛則起自於屋主不願意配合辦理塗銷抵押權，或是過戶過程故意拖拉、失蹤，甚至曾發生過戶手續未辦妥，房子就被查封的狀況。履保機制的誕生，就是希望即使以上狀況不幸發生，買賣雙方價金權益仍能受到保障。
因此，許多房仲業者都會與不同的建經公司合作推出履保服務。而有別於多數業者都是以「建經公司為保證人，輔以銀行信託帳戶」，信義房屋則是業界唯一買賣價金「由銀行（玉山銀行）擔任保障人暨信託帳戶」，並由台新銀行直接投資設立的安信建經作為公正第三方，控管交易價金帳戶。
尤其在銀行擔任保證人方面，安信建經說明，銀行實收資本額高，例如玉山銀行實收資本額約千億元，建經公司則多介於1000至5000萬，如果風險發生，銀行能提供消費者更高的實質保障。舉例來說，如果買賣的物件總價6000萬，若買賣其中一方「有狀況」，資本額上千億的銀行完全能夠負擔保障額度。
信義房屋也表示，信義房屋與安信建經參考美國ESCROW制度，並評估台灣市場情況，民國85年率先研發出買賣價金履約保證機制，為持續提供業界高標準的保證服務，自2023年2月開始，推出升級的履約保證價金信託機制，除了強化與業界的差異，更秉持創立40餘年的立業宗旨，提供客戶交易安全、值得信任的保障內容。