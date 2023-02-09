口罩令鬆綁！醫籲「5大場域」仍要戴　尤其電梯很危險

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黃高彬表示，目前臨床看到流感的疫情有點升溫，病例數增加、且除了流感以外，其他的病毒如鼻病毒、腺病毒跟呼吸道融合病毒都還是存在在社區裡面，呼籲民眾自主性的戴上口罩，特別是家中有小孩的家庭，出門的時候還是建議要戴口罩、保護小孩，避免感染幼兒。
黃高彬指出，流感流行高峰期是每年1月中旬至3月中旬，特別是最近發現的流感都是H3N2，且近期流感重症也有增加的現象，其中96%都沒有打疫苗，而實際上有打流感疫苗的也只有600多萬人，有1700多萬人都沒有接種，因此還是需要預防流感病毒散播。
近期天氣寒冷，黃高彬提到，民眾聚集在室內機會比較大，建議除了家人接觸以外，為了保護自己，大家還是暫時把口罩戴起來，撐到流感季3月中旬以後較為安全。
黃高彬呼籲，即使口罩鬆綁，仍有五大廠域務必要戴上口罩，首先是長照等機構，其次是醫院，第三為人多擁擠的場合，第四則為公共交通工具，包含高鐵、台鐵、捷運、公車內，第五則為電梯間與電梯內。
「電梯是一個非常危險的地方！」黃高彬強調，根據19年前SARS經驗，許多個案都是在等電梯時被感染，且電梯內部普遍都無乾洗手液，碰觸按鍵時容易造成感染，此外，電梯上下運行時容易帶動飛沫漂浮，即便是單人搭乘，但沒戴口罩仍容易吸入病毒，因此民眾仍應戴好口罩。
黃高彬表示，現行新冠肺炎嚴重個案比例已降到千分之3以下，致死率在千分之1.2以下，這種情況下可適度開放，理論上先廢除隔離禁令比開放口罩更為重要，現在就可開放確診者免隔離，比照流感，僅重症者隔離治療與通報即可，因此黃呼籲，政府可從即刻起就開放確診者免隔離，等到3月中旬流感季結束後再鬆綁口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。