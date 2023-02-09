2023KINGSHIP城市沖煮賽 40沖煮達人3月決戰市民廣場
為推廣台灣咖啡豆，由朝森國際有限公司舉辦的2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」，號召全國沖煮達人與手沖玩家240人，舉辦5場區域初賽，每場選出8名晉級選手。今天在台中尋品旬品咖啡進行第三場比賽。預計3月下旬在台中市民廣場，由各場晉級選手總計40人展開最終決戰，冠軍可獲得市價28萬元的ADM Mini Pro全自動咖啡烘焙機！
記者金武鳯/台中報導
今年賽會獲得水保局南投分局及台中市經發局支持，期望藉此推廣台灣在地精品咖啡，發揮多元行銷創意。為此，本屆賽事新加入進口豆與台灣豆配比的沖煮規則。進口豆由「源溯咖啡」嚴選小農精選咖啡豆作為賽事用豆，台灣豆則由5間賽區咖啡店家與咖啡莊園媒合搭配，希望透過賽事交流切磋，讓更多人體會到咖啡沖煮技術與質感的同時，也從中認識台灣精品咖啡魅力。
賽事於2月2日登場，分別在嘉義、南投及台中三地5家咖啡店舉辦5場區域初賽。今天在台中市Ritrovare coffee尋品旬品咖啡舉辦第3場比賽，有48名選手參賽，其中有專業達人，也有業餘玩家及大專學生，透過專業評審群進行評判淘汰，選出8名晉級菁英，3月下旬參加總決賽。
緊張刺激的晉級爭奪戰，選手們無不全力以赴。首先他們要將大會提供的台灣咖啡豆及進口豆進行配比，再力拼精準流暢的沖煮技術，之後由評審透過盲測進行評選。評審表示，優勝關鍵在於風味、酸值及甜感的整體平衡，太酸會破壞風味與甜感，就可能被扣分。
此項比賽，除了比技藝及體驗咖啡魅力，豐富比賽獎項也相當吸睛！冠軍將獲得一台市價高達28萬元的ADM Mini Pro全自動咖啡烘焙機，其可精準控制各批次烘焙品質的功能特性，成為今年5場賽區統一使用的指定烘焙機。亞軍則可獲得LAMARZOCCO全球最新推出的Linea micra義式咖啡機，市值12萬元，季軍獎項為CM-200咖啡烘焙粒徑分析儀，價值超過7萬元，全是咖啡人夢寐以求的利器。