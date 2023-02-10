特企／倒數6天《台北大空襲》　即將登陸Steam

《台北大空襲》講述二戰日治期間，失憶的高校少女清子與忠犬小黑，穿梭兵荒馬亂的台北市街頭，隨著故事劇情的推進，透過收集品、人物的感情線，讓玩家於躲避空襲轟炸及特高追捕的同時，找回主角散落的記憶，體驗戰爭下的無能為力。
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《台北大空襲》於上周末剛結束的台北國際電玩展及國際書展中獲得許多玩家的熱烈回響，現場除了邀請《法律白話文運動》社群總監劉珞亦、政治工作者吳崢、《3Q 新台灣》節目主持人陳柏惟試玩《台北大空襲》電玩外，場內還意外捕捉到許多名人到場參觀，其中包含SONY全球遊戲工作室前總裁吉田修平、前政院副院長沈榮津、閃靈樂團吉他手小黑、外貿協會黃志芳董事長、《寶島少年兄》Podcast主持人七號……可說是眾星雲集。
《台北大空襲》優化更新 完善遊玩體驗
《台北大空襲》製作團隊為求遊戲內容更加符合玩家需求，於去年12月發文徵求玩家於上市前進行白紙測試，吸引超過三百位玩家報名，於今日更是曝光其中兩位日籍師生的遊戲體驗影片，透過日籍玩家的角度體驗《台北大空襲》，探索二戰日治時期台灣的歷史。
製作團隊說明，自去年Steam新品節釋出試玩版後，依據玩家的反饋，對於2023/2/16即將上市的版本做了優化及內容的更新，不僅大幅調整故事節奏外，使玩家能更專注在主人公-清子於台北城內冒險的經歷體驗，在收集品上，也依據整體故事脈絡做了微調，同時增加了清子的主觀獨白，讓玩家尋找蒐集品的過程中，更能隨著故事劇情一起了解主角的心境，提升玩家們的遊玩體驗
Steam敘事類冒險遊戲《台北大空襲》將於2023年2月16日正式推出，同時發布中英日文多國語系，喜愛戰爭題材、支持獨立遊戲的玩家們，趕快上Steam將《台北大空襲》加入願望清單，才不會錯過正式上市通知!
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