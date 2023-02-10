個資外洩罰20萬太輕了！鄭文燦：將推修法提高罰則

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鄭文燦說，大家期盼在未來資安即國安，個資保護都能夠保護更好，國家關鍵基礎建設、大型資訊系統，也必須要用新的觀念加以維護，因此蔡英文已經請行政院在資安的軟硬體的預算、資安的人力，以及所有的資料存取、作業SOP都要建立新制度，相信數位部一定可以做得很好。
話鋒一轉，鄭文燦提到，行政院長陳建仁上任後，已經要求自己協助兩大法案，包含《資安法》與《個資法》分別要落實，近期發生重大幾起重大的個資外洩事件，不管是公部門或私部門，政府一定會採取迅速、有效的處理方案，並且要採取事前防護、事後處理兩大作法。
鄭文燦透露，目前資安、個資的處置方式，行政院已經擬定了一個新的做法，包括iRent個資外洩事件，行政檢查小組會同資安院進行行政檢查，在3天內完成，10天內針對個資外洩做成調查報告，事件發生2週內，要作成處分的決策。
不過因為在過去《個資法》已10年未修，鄭文燦認為，目前的罰則是2萬到20萬，經過評估以後，「國發會跟數位部都覺得這個太輕了」，將會推動修法、提高罰則，公私立部門都需要按照這樣的方式，更重視個資保護。
針對憲法法庭判決，明年8月之前針對個資保護，要有保護、獨立監督機制，鄭文燦也說，會在《個資法》修法中落實，這兩大項工作，一定會在最短時間完成。