屢爆個資外洩！資安院今正式揭牌　唐鳳交辦2大任務

唐鳳表示，今天是國家資通安全研究院揭牌，要感謝各界支持與努力，資安院是台灣第一個專責資安的行政法人，是以國家高度配合政府整體資通安全策略，協助重大資安事件、應變、處置、防護、人才培力、關鍵技術發展等。
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對於近期各界關注政府公私部門相關問題，唐鳳也交辦兩大任務，第一是公部門方面，只要是涉及全國個資相關的公務機關，都必須加速導入零信任跟T-Road制度，強化端點守門機制，防止有心人在收發兩端竊取資料或監守自盜等異常行為。
第二個任務，唐鳳指出，在私部門方面，感謝行政院已經將數位部納入國發會的重大個資外洩案件機制，不論是TWCERT/CC台灣電腦網路危機處理暨協調中心，可以更加及時介入協助，或是資安院及時給予處理建議，以及主管機關後續行政檢查要求改善，資安院都有並肩聯防，協助檢視改進系統架構，會將持續責成資安院持續廣徵各界專業人才，提升自主開發實力，協同產學研努力，建構更靈敏更堅韌的數位防護盾。
蔡英文致詞時提到，自上任以來，「資安就是國安」是一直強調的戰略概念，面對國際上複雜多變的資安威脅，不斷努力打造更高層級的國家資安聯防體系，因應境外勢力的複合式資安作戰。
蔡英文指出，去年8月成立專責的數位發展部，為推動國家整體的數位轉型，打下重要的基礎；今天成立的資安院，是國家級的資安行政法人，集結產學研各界最優秀的人才。接下來，資安院將全力推動前瞻資安科技的研發、應用及服務，並且致力提升關鍵資訊系統，以及基礎設施的防護能力。
因應近來多起個資外洩的資安事件，蔡英文透露，中央執政團隊也在這週召開會議，邀集各部會討論資安保護機制的精進方式，並且由行政院鄭文燦副院長主責，關於數位訊息的防護，未來資安院也將負責應用技術的研發和推廣使用，並且推廣全民資安意識，協助公私部門能夠提升個人資料的防護。
蔡英文進一步說明，為強化公部門的資安韌性，數位部從去年就開始推動「T-Road」系統，也就是政府跨部門間的資料傳輸，全程以機關憑證加密，不和外部連通，為資安提供更嚴密的保障，並要在此基礎上導入「零信任」驗證制度，核心概念就是「永不信任，持續驗證」，任何資料的近用，都要進行身分、設備、行為模式的三重驗證，防止資料的竊取和外洩。
蔡英文表示，預計在今年底前，全面在T-Road系統當中，導入三重驗證的零信任機制；接下來，也預計在2年內，優先輔導擁有大量人民個資的A級機關，再繼續輔導B級機關和其他縣市，陸續導入。
蔡英文說，有關民間資安的部分，召開跨部會的個資保護執行聯繫會議，強化監督通報的機制，數位部也針對自身主管的電商業者，強力監督要求檢測、改善資安系統，政府也主動提供資源，一起協助電商業者強化資安。