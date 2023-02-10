百年歷史建築台中市役所 新舊共融風貌華麗登場

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市役所重新整修後，現委由好役思公司經營。隨著文化保存觀念抬頭，歷史建築利用方式也越來越多元；一樓規劃作為藝文空間，不定期舉辦藝文活動；二樓是義大利餐廳，由米其林級主廚料理，民眾探訪舊城區時，一定要前往台中市役所，體驗歷史建築蛻變後丰采，再享用米其林級美食，身心靈都能獲得滿足。
文化局長陳佳君表示，好役思公司將以藝文展演、歷史傳承做為經營理念，融入飲食文化、生活美學等元素，打造別具特色的藝文交流平台。未來也將串聯台中州廳、刑務所官舍群等周邊文化資產場域，打造老時光、新潮流的文化聚落，形塑獨特新舊共榮聚落氛圍，再現舊城區歷史風華。
營運團隊好役思總經理歐陽穎華指出，市役所將以「有役思、說故事」為主題經營，一樓規劃主題常設展覽，並集結文化與生活選書、特色風格選物等。二樓義式餐廳「Narratore」，邀請曾任職義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori的台灣主廚林耀輝坐鎮。3月底前，每周4至周日晚間營業，限量12人。三樓保留開放空間，供民眾參觀，可見陽光從古典巴洛克式建築圓頂投射而下，照映刻滿歷史印記的牆面。
文化局說明，台中市役所創建於明治44年(西元1911年)，為台中首見鐵筋混凝土建築，也是舊城區指標建物，更是日治時期全台最華麗的市役所。市府積極推動文化資產保存和活化，重新開幕後的台中市役所保留歷史建築原始外觀，內部打造經典歐式風格的藝文場域及餐飲空間，為這棟百年建築注入新舊共融新生命，讓風華再現。