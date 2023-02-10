新北雲林同鄉會新春團拜　正、副總統出席盼團結振興經濟

百年歷史建築台中市役所 新舊共融風貌華麗登場

▲百年歷史建築台中市役所，封館修繕2年，今日正式開幕，新舊融合的全新風貌，將帶動舊城區再展風華。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
▲百年歷史建築台中市役所，封館修繕2年，今日正式開幕，新舊融合的全新風貌，將帶動舊城區再展風華。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)

記者金武鳯/台中報導

台中知名歷史建築「台中市役所」，歷經兩年整修與設備更新，今（10）日正式開幕營運，以嶄新的新舊共融風貌華麗登場。副市長黃國榮表示，台中市役所重新營運，可 串連台中州廳、大屯郡役所、台中刑務所演武場等官舍聚落，再結合台中文學館等文化資產場域，帶動中西區活化加乘效果，相信舊城區再現風華，指日可待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃副市長及各界貴賓，今日在營運團隊好役思公司總經理歐陽穎華帶領下，一一巡看台中市役所修繕後整體狀況。黃副市長表示，台中市役所是所有歷史古蹟中最漂亮的建物，該所建於1911年，民國初年與日治時期作為辦公廳舍，到民國91年登錄為歷史建築，當作市府文化局的文化展場，後委外古典玫瑰園營運五年多，即封館修繕。

▲百年歷史建築台中市役所，是古典巴洛克式建築，今日嶄新登場，再展風華。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
▲百年歷史建築台中市役所，是古典巴洛克式建築，今日嶄新登場，再展風華。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
市役所重新整修後，現委由好役思公司經營。隨著文化保存觀念抬頭，歷史建築利用方式也越來越多元；一樓規劃作為藝文空間，不定期舉辦藝文活動；二樓是義大利餐廳，由米其林級主廚料理，民眾探訪舊城區時，一定要前往台中市役所，體驗歷史建築蛻變後丰采，再享用米其林級美食，身心靈都能獲得滿足。

▲市役所將以「有役思、說故事」為主題經營，一樓規劃主題常設展覽，並集結文化與生活選書、特色風格選物等。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
▲市役所將以「有役思、說故事」為主題經營，一樓規劃主題常設展覽，並集結文化與生活選書、特色風格選物等。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
 文化局長陳佳君表示，好役思公司將以藝文展演、歷史傳承做為經營理念，融入飲食文化、生活美學等元素，打造別具特色的藝文交流平台。未來也將串聯台中州廳、刑務所官舍群等周邊文化資產場域，打造老時光、新潮流的文化聚落，形塑獨特新舊共榮聚落氛圍，再現舊城區歷史風華。

▲二樓規劃為義式餐廳「Narratore」，邀請曾任職義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori的台灣主廚林耀輝坐鎮。（圖／市府提供）
▲二樓規劃為義式餐廳「Narratore」，邀請曾任職義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori的台灣主廚林耀輝坐鎮。（圖／市府提供）
 營運團隊好役思總經理歐陽穎華指出，市役所將以「有役思、說故事」為主題經營，一樓規劃主題常設展覽，並集結文化與生活選書、特色風格選物等。二樓義式餐廳「Narratore」，邀請曾任職義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori的台灣主廚林耀輝坐鎮。3月底前，每周4至周日晚間營業，限量12人。三樓保留開放空間，供民眾參觀，可見陽光從古典巴洛克式建築圓頂投射而下，照映刻滿歷史印記的牆面。

 文化局說明，台中市役所創建於明治44年(西元1911年)，為台中首見鐵筋混凝土建築，也是舊城區指標建物，更是日治時期全台最華麗的市役所。市府積極推動文化資產保存和活化，重新開幕後的台中市役所保留歷史建築原始外觀，內部打造經典歐式風格的藝文場域及餐飲空間，為這棟百年建築注入新舊共融新生命，讓風華再現。


亞洲大學董事會 捐獻148萬助土耳其救災

2023KINGSHIP城市沖煮賽 40沖煮達人3月決戰市民廣場

全台血液庫存拉警報 安全庫存量僅3.4天陷入急缺窘境

仁王護國息災祈福法會持續50年　 祈願護國佑民世界無災

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀