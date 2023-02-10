加速淨零排放！加工區管理處辦升級轉型交流

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高雄前鎮科技產業園區廠商一行到達台中軟體園區，即由加工出口區管理處台中分處分處長紀世宗率隊熱烈歡迎，並到5G AIoT體驗基地，由導覽人員進行解說。
吳大川說，該分處也為因應區內廠商高雄晶傑達、凱銳光電、華新、威日光電、台虹綠電、雷科、台糖等，推動淨零轉型之需求，乃媒合參訪台中軟體園區5G AIoT體驗基地，這不僅透過深度融合資訊科技(IT)＋操作科技(OT)＋通訊科技(CT)等方式，數據驅動企業加值場域、智慧廠區場域、機加工場域等，從自動化走向智慧化的智慧製造生態系示範場域，拓展產業智能應用思考。
在參訪活動中，台中軟體園區亦提供產業一站式服務，開放來訪的高雄前鎮科技產業園區廠商參訪與體驗，以協助廠商瞭解智慧工廠解決方案的樣貌，以發掘內部智慧化轉型契機，並促進產業交流與跨域合作機會。
而在交流會議中，也邀請台灣數位企業總會理事長陳來助與鼎新電腦專業顧問，以雙軸以及數位應用轉型，一同分享與探討產業問題外，並就產業現況與趨勢等，共同進行交流與互動，透過相關參訪與交流，以激發公司在未來經營思考上，更多元且具效益之推動方向。
吳大川指出，淨零排放已是國際2050年重點目標，各國均積極為此規劃策略、制訂法律，企業如何淨零排放永續經營，以順應國際淨零浪潮，而如何由低碳製程邁向零碳排放，台積電及蘋果等企業，都要求其供應鏈廠商使用節能或減碳的生產設備，而智慧機械及智慧製造可優化生產效率及提高能源使用效率，是製造業面對碳中和議題的最佳解方，該分處將介接計畫資源及導入專家顧問輔導團，協助區內企業實現淨零轉型之願景，共同為企業永續經營，打下長治久安的基礎，化危機為轉機，並掌握商機，期許環境及產業發展雙贏。