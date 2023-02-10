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加速淨零排放！加工區管理處辦升級轉型交流

▲經濟部加工出口區管理處高雄分處舉辦高雄前鎮科技產業園區廠商參訪台中軟體園區5G AIoT體驗基地。(圖／記者黃守作攝，2023.02.10)
▲經濟部加工出口區管理處高雄分處舉辦高雄前鎮科技產業園區廠商參訪台中軟體園區5G AIoT體驗基地。(圖／記者黃守作攝，2023.02.10)

記者黃守作／高雄報導

經濟部加工出口區管理處高雄分處於今(10)日，舉辦高雄前鎮科技產業園區廠商到台中軟體園區5G AIoT體驗基地參訪，以加速淨零排放升級轉型交流。

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▲高雄前鎮科技產業園區廠商參訪台中軟體園區。(圖／記者黃守作攝，2023.02.10)
▲高雄前鎮科技產業園區廠商參訪台中軟體園區。(圖／記者黃守作攝，2023.02.10)
加工出口區管理處高雄分處分處長吳大川表示，該分處為加速科技產業園區淨零排放升級轉型及跨域合作，乃由該分處副分處長歐燕棉帶領高雄前鎮科技產業園區廠商，以及義守大學、金屬工業研究發展中心等學術界，到台中軟體園區5G AIoT體驗基地進行交流。

高雄前鎮科技產業園區廠商一行到達台中軟體園區，即由加工出口區管理處台中分處分處長紀世宗率隊熱烈歡迎，並到5G AIoT體驗基地，由導覽人員進行解說。

吳大川說，該分處也為因應區內廠商高雄晶傑達、凱銳光電、華新、威日光電、台虹綠電、雷科、台糖等，推動淨零轉型之需求，乃媒合參訪台中軟體園區5G AIoT體驗基地，這不僅透過深度融合資訊科技(IT)＋操作科技(OT)＋通訊科技(CT)等方式，數據驅動企業加值場域、智慧廠區場域、機加工場域等，從自動化走向智慧化的智慧製造生態系示範場域，拓展產業智能應用思考。

在參訪活動中，台中軟體園區亦提供產業一站式服務，開放來訪的高雄前鎮科技產業園區廠商參訪與體驗，以協助廠商瞭解智慧工廠解決方案的樣貌，以發掘內部智慧化轉型契機，並促進產業交流與跨域合作機會。

▲台灣數位企業總會理事長陳來助以雙軸以及數位應用轉型為題，分享與探討產業問題。(圖／記者黃守作攝，2023.02.10)
▲台灣數位企業總會理事長陳來助以雙軸以及數位應用轉型為題，分享與探討產業問題。(圖／記者黃守作攝，2023.02.10)
而在交流會議中，也邀請台灣數位企業總會理事長陳來助與鼎新電腦專業顧問，以雙軸以及數位應用轉型，一同分享與探討產業問題外，並就產業現況與趨勢等，共同進行交流與互動，透過相關參訪與交流，以激發公司在未來經營思考上，更多元且具效益之推動方向。

吳大川指出，淨零排放已是國際2050年重點目標，各國均積極為此規劃策略、制訂法律，企業如何淨零排放永續經營，以順應國際淨零浪潮，而如何由低碳製程邁向零碳排放，台積電及蘋果等企業，都要求其供應鏈廠商使用節能或減碳的生產設備，而智慧機械及智慧製造可優化生產效率及提高能源使用效率，是製造業面對碳中和議題的最佳解方，該分處將介接計畫資源及導入專家顧問輔導團，協助區內企業實現淨零轉型之願景，共同為企業永續經營，打下長治久安的基礎，化危機為轉機，並掌握商機，期許環境及產業發展雙贏。

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