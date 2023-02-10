安坑輕軌通車　資訊情報輕鬆看

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試營運期間列車班距皆為「全程車」，表定班距10分鐘，也會視實際人潮調整班距，最密為6分鐘。在正式營運後將採「全程車」與「區間車」兩種模式，全程車從K1雙城站到K9十四張站，行駛時間約21分鐘；區間車則從K6安康站到K9十四張站，行駛時間約9分鐘。
營運部分，安坑輕軌的票價預期比照淡海輕軌階梯費率制收費方式，基本票價為20元，乘車5至8公里則為25元，因安坑輕軌全長僅7.5公里，票價最高就是25元；另外也會比照淡海輕軌推出常客回饋金活動，搭乘每滿200元即回饋50元。
另外通車試營運期間，5條接駁公車也同步通車免費搭乘，包含安坑1線「二叭子植物園-台北小城」、安坑2線「黎明清境-玫瑰中國城」、安坑3線「綠野香坡-安忠路」、安坑5線「五城社區-耕莘安康院區」、安坑6線「安泰路－輕軌雙城站」，新北市交通局 表示，5條接駁公車頭末班時間將配合安坑輕軌試營運時間服務，除安坑6線採固定班次，其它路線則為平日尖峰15分、離峰及例假日為30分一班，正式營運後票價則比照市區公車，歡迎有需要的民眾多加使用。
至於沿線的景點，有「二叭子植物園區」賞花看植物與登山、「陽光運動公園」親子運動與拍網美照、「十四張站」看夜景及參觀十四張歷史公園等，加上沿線附近的景文科大、耕莘安康分院、安康高中、安康森林公園、安康花市、安和景觀公園、新店花市，還有最新落成啟用的新北氣象園區，各種隱藏景點及美食，等著市民前往探索與體驗。