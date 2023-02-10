哈佛很難做到的挑戰 東大EMBA首推「DP Class」計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了持續朝最佳 EMBA 挺進，東海大學張國恩校長提出目標導向式的變革，包括跨域創新融合模塊、微學分、專案與統整（Capstone）課程，推出 Buffet 式教學模組，以提供最核心菁華的學習內容。另課程則全面採用紐約大學等世界名校採用 Capstone course（統整式課程），幫助高階經理人在精準教學中，可以透過課程統整與深化學習，讓課堂所學與實務經驗能更扎實穩固的結合。
張國恩校長強調，EMBA 畢業門檻不再以碩士論文為主，也可以透過統整課程完成具有價值的專案計畫報告，作為替代方案。東海管理學院院長李書行指出， EMBA 首推 DP Class 計劃，成為全球唯一導入雙教授統整式的企業課程，Double Professor Class 教學計畫就是推動雙教授上課，未來每一門課程將由一位講座教授負責授課，另一名教授則在台下扮演教練角色，以雙核心、雙指導幫助高階經理人學習、解惑，以及完成專案計劃。
EMBA 許恩得主任指出，東海 EMBA 具有 CEO 班、企業二代班、菁英班， 全方位的課程變革，無非就是要提供最好的課程模組，以訓練出競爭型人才， Double Professor 也將安排台灣引興董事長王慶華、金可國際集團董事長蔡國 洲、富旺國際董事長林正雄、台灣數位光訊總裁簡森垣等 EMBA 畢業的傑出企 業校友扮演教練，每學期 EMBA 更將落實海外異地教學計畫，涵蓋美國、日 本、德國、義大利、法國、新加坡等國家。實海外異地教學計畫，涵蓋美國、日 本、德國、義大利、法國、新加坡等國家。