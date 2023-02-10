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獅子會捐贈百萬復康巴士 一圓「企鵝家族」出遊夢

▲台中東美及西區獅子會，聯合捐贈百萬復康巴士給小腦萎縮病友協會， 一圓「企鵝家族」出遊夢。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
▲台中東美及西區獅子會，聯合捐贈百萬復康巴士給小腦萎縮病友協會， 一圓「企鵝家族」出遊夢。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)

記者金武鳯/台中報導

小腦萎縮症病友老林，發病已有20年，因進入中度退化而不良於行。遺傳型的小腦萎縮症，造成他、妹妹以及兒子三人皆罹患此病，唯一能夠照顧他們的只剩高齡81歲父親。每逢櫻花季到了，老林就渴望能出門賞櫻，老父親卻心有餘力不足。此事為台中市東美獅子會獲悉，攜手西區獅子會今天捐贈價值逾百萬元的復康巴士給協會，一圓老林全家出遊夢。

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台中市東美獅子會會長陳秀枝表示，東美獅子會長期關注小腦萎縮症友，去年底得知小腦萎縮症病友老林，一直希望能和同為小腦萎縮症的妹妹與兒子，還有年邁父親一同出遊賞櫻。問題是，小腦萎縮症的多樣形態、不同病徵，使得多數家屬不放心讓病友出門，最多就是往返醫院就醫、回診，對中、重度的小腦萎縮症病友而言，「出門」是需要花上許多時間及心力，更別說對於一家多殘的病友家庭，想「出門旅遊」根本是不可能的任務。

▲台中東美及西區獅子會捐贈百萬復康巴士，一圓「企鵝家族」出遊夢。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
▲台中東美及西區獅子會捐贈百萬復康巴士，一圓「企鵝家族」出遊夢。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
陳秀枝說，她很想為老林一圓「出門旅遊夢」，所以首先想到的是交通工具，正好小腦萎縮症病友協會多年前受贈的公務車，多年來接送病友參與聚會課程及運送物資，早已老舊，因經費拮据遲未汰換，為此讓她萌生捐贈復康巴士想法。此事，經過與前會長楊碧珠、張孟溱及會內獅友討論，獲得國際獅子會300C1區現任總監洪傳貴大力支持，便伙同台中市西區獅子會江勃漳會長，進行會內籌募，以及LCIF協調長黃束貞獅友協助向(獅子會國際基金會)申請分會補助款，3天內總計募集逾百萬元，順利完捐贈復康巴士任務。

▲▲台中東美及西區獅子會捐贈百萬復康巴士，一圓「企鵝家族」出遊夢。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
▲▲台中東美及西區獅子會捐贈百萬復康巴士，一圓「企鵝家族」出遊夢。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.10)
今天，東美獅子會與西區獅子會聯合舉行贈車儀式，由小腦萎縮症病友協會理事長黃玉春帶領老林等「企鵝家族」一起接受。黃玉春表示，復康巴士已正式命名為「企鵝夢想號」，由於「企鵝夢想號」裝有無障礙坡道及設備，方便中、重度乘坐輪椅的小腦萎縮症病友直接上下車，平時不僅可以載送更多行動或交通不便病友參加聚會課程，也能夠利用它運送物資，同時更可以透過它實現病友出門旅遊夢想，太感謝獅友們愛心送暖。

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