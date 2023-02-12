匈牙利蓋中國電池廠遭抗議　奧班經濟學面臨挑戰

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由於消費者對於氣候變遷感到擔憂，因此較為環保的汽車銷售預期將大增。頂尖車廠也正紛紛轉為發展汙染較少的車輛。
然而，在奧班領導的執政黨青年民主黨（Fidesz）長期大本營德布勒森（Debrecen），如今出現挑戰這位民族主義總理的草根運動，卻是罕見。
依照2022年8月宣布的一份協議，寧德時代正在當地投資73億歐元（約新台幣2358億元）興建一座電動車用鋰電池工廠。
但在今年1月召開的公聽會上，民眾砲聲隆隆。當地居民擔心這座龐大電池廠對水電的需求奪取資源，以及可能汙染環境，因而憤怒質問官員。
寧德時代在德布勒森的電池廠產能為100GWh（GWh=10億瓦小時或100萬瓩小時），據稱每年足以供應100多萬輛新車。
去年夏天大旱，造成德布勒森附近的一座湖枯竭，使得民眾對於這座電池廠的警覺與抗拒又加深。
抗議行動發起人之一、56歲的公民運動人士佩爾吉（Julia Perge）表示：「我們最為基本的需要，是乾淨的水、乾淨的空氣和健康的土地，而不是電池。」
匈牙利有20多座電動車電池廠設廠計畫正在進行。奧班政府鎖定到了2030年，匈牙利能成為以GWh計歐洲聯盟（EU）第2大電池製造國，僅次於德國。
由於歐盟力拚電動車電池產量，盼占全球比重從2020年的僅3%，到了2030年能大幅提高到1/4。因此奧班政府的努力方向符合歐盟要務。
在匈牙利的一些其他電池廠廠址，也持續遭遇民眾抗議，表達類似的環保疑慮。
寧德時代在匈牙利東部大城德布勒森興建這座電池廠，正符合奧班長期以來的「朝向東方」政策，也就是透過提供誘人的減稅、基礎建設及創造就業補助，來吸引亞洲企業設廠。
這項政策是奧班整體經濟策略的一個支柱，他的策略被分析師冠上「奧班經濟學」（Orbanomics）的稱呼。
4日在德布勒森的主要廣場上擠滿數百名情緒高昂的示威者，他們手持「沒有水就沒有生命」的標語，要求設廠計畫停止。
當天匈牙利外交部長席亞爾多（Peter Szijjarto）為寧德時代電池廠辯護時則強調，要吸引到這樣的投資，面臨的是「龐大競爭」。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120210