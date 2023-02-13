台灣搜救隊被客氣請走！土國教授難過發聲　消防署回應了

房市／南部退休移居北市！專家建議「先租再買」

▲文湖線貫穿文山區可達內湖，未來還有南環線加持。（圖／NOWnews資料照片）
▲文湖線貫穿文山區可達內湖，未來還有南環線加持。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

大部分民眾在台北打拚大半輩子後，會嚮往鄉間悠閒生活，不過近日卻有彰化網友退休想搬到台北市住，原因是他覺得台北空氣、水質都比中南部好，只要價格合理又符合空氣、交通及醫療資源的條件需求，一定立刻北上定居，貼文一出造成網友熱議。不過若衡量台北市各區房價，文山區可能會是較適合嚮往台北退休生活的彰化網友，專家也說南北生活還是有許多差異，建議可先租再買。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位彰化網友開出房價每坪60萬以內，有醫療又近捷運、空氣還要好等退休移居條件，根據內政部不動產實價登錄顯示，2022年台北市各行政區只有萬華區、北投區以及文山區的物件平均價格在60萬內，其中文山區平均價格落在55~58萬之間，近山邊空氣佳，有文湖線又緊臨大安信義區，是相對適合這位彰化網友的選擇。

信義房屋六張犁店專案經理李玟璇表示，文山區的和平東路三、四段、興隆路、辛亥路或是木柵路價格都相當親民，依山傍水空氣好，也有萬芳醫院方便就醫，符合這位網友的需求，尤其六張犁商圈基隆路以東(信安街、富陽街)的公寓還可以找到5字頭的物件，首要基本價格就符合這位彰化網友的單價條件，而六張犁商圈剛好在捷運六張犁站與麟光站之間，開車也只要約10分鐘就可抵達信義計畫區，甚至步行就可到台北醫學院或東區商圈。

在生活機能的部分，李玟璇指出文山區內傳統市場及超市林立，採購日常生活用品或外出用餐都相當方便，文山區內不只有文湖線貫穿，預計2028年南環線通車後交通將更加便利，附近又有富陽生態公園還有近期很流行的台北大縱走第六、第七段，政大、貓空等綠地，退休享受踏青生活非常適合。

不過退休從彰化移居台北還有滿多因素要考量，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，退休後移居台北要考慮生活習慣如朋友圈等，否則退休獨居台北市相對孤寂，另外就是要習慣台北的交通模式，彰化交通一定需要開車或騎車，台北則仰賴大眾運輸系統，而複雜的交通線也需要時間習慣。

另外他也建議選擇有電梯的物件，畢竟退休有一定的年紀，若是每天爬四、五樓的公寓可能會加速膝蓋老化，最後就是物價水平差距不小，台北一餐可能在彰化可以吃兩餐，曾敬德建議這位網友若真的有意退休移居台北，建議他可以先租房，等習慣台北生活後，再決定置產也不遲。
 

房市／賣賣房屋坊間履保機制大揭密　「這個」保障最有力

房市／台北10間房有7間是老屋　安信建經用這招快速回春

房市／信義房屋房仲助解決屋況　獲屋主專任委託

房市／去年辦公建照爆量！148萬坪「相當於13棟101大樓」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀