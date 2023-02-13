房市／南部退休移居北市！專家建議「先租再買」

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信義房屋六張犁店專案經理李玟璇表示，文山區的和平東路三、四段、興隆路、辛亥路或是木柵路價格都相當親民，依山傍水空氣好，也有萬芳醫院方便就醫，符合這位網友的需求，尤其六張犁商圈基隆路以東(信安街、富陽街)的公寓還可以找到5字頭的物件，首要基本價格就符合這位彰化網友的單價條件，而六張犁商圈剛好在捷運六張犁站與麟光站之間，開車也只要約10分鐘就可抵達信義計畫區，甚至步行就可到台北醫學院或東區商圈。
在生活機能的部分，李玟璇指出文山區內傳統市場及超市林立，採購日常生活用品或外出用餐都相當方便，文山區內不只有文湖線貫穿，預計2028年南環線通車後交通將更加便利，附近又有富陽生態公園還有近期很流行的台北大縱走第六、第七段，政大、貓空等綠地，退休享受踏青生活非常適合。
不過退休從彰化移居台北還有滿多因素要考量，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，退休後移居台北要考慮生活習慣如朋友圈等，否則退休獨居台北市相對孤寂，另外就是要習慣台北的交通模式，彰化交通一定需要開車或騎車，台北則仰賴大眾運輸系統，而複雜的交通線也需要時間習慣。
另外他也建議選擇有電梯的物件，畢竟退休有一定的年紀，若是每天爬四、五樓的公寓可能會加速膝蓋老化，最後就是物價水平差距不小，台北一餐可能在彰化可以吃兩餐，曾敬德建議這位網友若真的有意退休移居台北，建議他可以先租房，等習慣台北生活後，再決定置產也不遲。