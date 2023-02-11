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居民崩潰了！大麻、紅燈區太擾民　阿姆斯特丹祭新規

▲考量到大麻文化以及紅燈區帶來的過度旅遊現象，對居民造成的困擾，荷蘭阿姆斯特丹將實施新法令。（圖／美聯社／達志影像）
▲考量到大麻文化以及紅燈區帶來的過度旅遊現象，對居民造成的困擾，荷蘭阿姆斯特丹將實施新法令。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

荷蘭阿姆斯特丹市議會近日宣布，將實施紅燈區街道不得吸食大麻的法令，性工作者也需要提早打烊，原因是這2者帶來的負面旅遊效應，已導致居民喪失生活寧靜。

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綜合《衛報》等外媒報導，去年有超過千萬遊客湧入阿姆斯特丹，當地居民長期以來一直抱怨市中心最繁忙的地方，包括紅燈區德瓦倫（De Wallen），已經變得不適合人類居住。因此市議會表示，從5月中旬起，於舊城區公共場所吸大麻將被取締，必要時不排除將禁令擴大到大麻咖啡店的露台。

除此以外，紅燈區的性工作者，也必須在凌晨3點而不是早上6點結束營業；酒吧、咖啡館和餐館必須在工作日的凌晨2點而不是3點、以及週五和週六的凌晨4點關閉，且凌晨1點後也不能再讓新顧客入內。

阿姆斯特丹市議會指出，舊城區的居民多年來深受旅遊、街頭酗酒、吸毒的負面影響，遊客的存在又會吸引毒販，導致犯罪和不安全感，尤其是在晚上，而遊客喧嘩、大小便、酒醉嘔吐的行為也都讓居民不堪其擾。

當地報紙《Het Parool》認為，這些措施的出台頗具歷史意義，幾十年來阿姆斯特丹一直以「自由度高」聞名全球，包含在指定地點和範圍內吸食大麻、提供合法性服務等，代價卻是犧牲居民的安寧與社區生活品質，現在幾乎整個市議會都支持這項新措施。

市議會也強調，法令的主要目的，是為了阻止酗酒等行為干擾居民，不希望當地變成那些純粹為了「吸毒、酗酒和性」的人積極拜訪的城市，而是一個生活、工作、旅遊皆相宜的好地方。

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