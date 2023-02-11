賑災土耳其 百年餅舖陳允寶泉義賣2萬顆蛋黃酥

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翁羿琦說，從新聞畫面看到災區一名父親，坐在廢墟旁緊握女兒小手，女兒已被壓在倒塌建築物下方不幸身亡，畫面令人心碎；也看到廢墟裡的孕婦在斷氣前產下女嬰，女嬰成功獲救，被救難人員抱出，在強震中帶來一絲希望。身為母親的翁羿琦，說及災區慘狀紅了眼眶。
陳允寶泉第五代接班人陳溢輝表示，2年前升格當爸爸後，心更柔軟，看到土耳其強震下，無數孩童喪命，內心感到沈重。所以當媽媽表示要發起義賣賑災，他立即幫忙籌備，預計明日（12日）起一連三天，義賣2萬顆現烤蛋黃酥，收入悉數捐獻協助土國救災。另員工也自動自發募集衣物，希望幫助災民早日度過難關。
陳允寶泉在國內外發生重大災難時，總會發起義賣捐款或捐贈物資。翁羿琦記得，921地震正值中秋節檔期，1、2百萬糕餅訂單無法出貨，全數送給災民及救難人員，並前往豐原永照大樓倒塌現場送熱食慰問，當時慘狀至今難以忘懷。
此外，包括311日本震災、高雄氣爆捐獻數百盒糕餅，北捷隨機殺人案義賣捐出60多萬給死者解青雲家屬；3年前疫情嚴重期間，陳溢輝結婚取消喜宴，把50萬元經費捐出，製作7千份小月餅送給醫護人員。2年前太魯閣號故事，也發起義賣捐出72萬。
翁羿琦表示，台灣人很有愛心，看到土耳其及敘利亞災後慘狀，很多人感同身受想要幫助他們，只是不知道要怎麼做。陳允寶泉義賣蛋黃酥，歡迎大家來購買，無論是買一顆或一盒，收入全數捐出，聚沙成塔。換句話說，就是「你捐款，陳允寶泉請吃蛋黃酥」，大家匯集愛心幫助災民。