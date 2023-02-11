響應公益環保！中鋼運通公司舉辦淨山愛地球活動

中鋼運通公司於今(11)日，舉辦淨山愛地球活動，由總經理許健明帶領員工及眷屬，到高雄市茂林區，撿拾垃圾，並結合生態教育及偏鄉關懷，深耕ESG，響應公益環保。
記者黃守作／高雄報導
中鋼運通公司董事長張秋波表示，中鋼運通為中鋼集團內專業航運公司，長期致力於推動企業永續經營，致力於環境保護、社會責任及公司治理(ESG)等面向之精進與落實。
張秋波說，此次到高雄市茂林區，舉辦淨山愛地球活動，是由總經理許健明帶領員工及眷屬，
到場撿拾垃圾，並結合生態教育及偏鄉關懷，響應公益環保。
帶隊的中鋼運通公司總經理許健明指出，由於疫情減緩後，大批民眾走向戶外山林溪谷，卻留下許多人為垃圾，為延續世界自然資產，留給紫斑蝶乾淨環境，該公司員工及眷屬，在茂林國中校長王耀英及師生熱情帶領下，積極在山區彎腰撿拾垃圾，以響應公益環保。
許健明說，為讓參與淨山愛地球活動的員工及眷屬，更加認識茂林紫斑蝶生態，乃由茂林護蝶協會理事長廖金山老師，帶領員眷們到茂林蝴蝶館賞蝶，並進行導覽，從地理到生態環境解說，讓所有參與的員工及眷屬受益良多。
許健明並指出，中鋼運通公司每年持續參與社會公益，到訪的茂林國中，是該公司長期關懷的偏鄉學校之一，藉由此次活動，所有同仁一同送愛到偏鄉，當場捐贈學童營養午餐獎助金給茂林國中，由校長王耀英代表接受，以表關懷偏鄉。