泛娛樂圈回歸線下！橘子集團移師高雄四大主題玩樂攻略
橘子集團於今(11)日中午，在高雄巨蛋戶外廣場，舉辦橘子嘉年華好神SHOW市集活動，與高雄限定快閃跨界體育賽事合作遊戲主題週，一次體驗5大熱門遊戲、6項數位娛樂服務，並有8家在地美食進駐，以及6組人氣樂手助陣，大批民眾踴躍參與，爭相體驗遊戲展館、品嚐特色美食、享受知名樂團表演，為此一嘉年華活動掀起高潮。
記者黃守作／高雄報導
橘子集團策略長陳冠宇表示，橘子集團首度將橘子嘉年華移師高雄，在高雄巨蛋戶外廣場，舉辦橘子嘉年華好神SHOW市集活動，串聯集團旗下遊戲與多元服務、集結美食和音樂，更藉由《天堂M》跨界與高雄全家海神職業籃球隊主題週的合作，整合集團資源與策展能量，讓南部玩家就近玩個過癮。
陳冠宇說，今(112)年邁入第7屆的橘子嘉年華活動，串聯橘子集團旗下遊戲、社群、商城、購物、支付、原創等服務內容，不斷為玩家帶來刷新玩樂標準的全方位泛娛樂體驗，此次首度移師高雄，四大主題玩樂攻略大公開，為泛娛樂圈年度盛事強勢回歸線下。
陳冠宇並說，匯聚遊戲、美食、音樂 冰球、脆樂團、糜先生、Leo 王等人氣樂手演出助陣，以及高雄全家海神隊啦啦隊化身遊戲角色，與球迷、玩家互動，為遊戲主題日暖身NPC Coser粉墨登場，為南部玩家打造全方位沉浸式娛樂體驗。
陳冠宇指出，除了橘子嘉年華好神SHOW市集活動外，球迷與玩家聚集在遊戲體驗區，與化身《天堂M》遊戲角色的高雄全家海神隊啦啦隊Aqua Mermaids賽前互動。
而在市集開張後，玩家爭相與市集拱門、樂園造景、動漫人型看板拍照打卡、參加NPC女神趣味問答、品嚐在地美食、觀賞人氣樂團的演出，為此一嘉年華活動掀起高潮。