「最美星二代」靠六分飽存仙氣！年假大解放打回原形

亮眼外型加上獨特磁性嗓音受到矚目的韓菲，遺傳爸媽王中平、余皓然演藝基因的她清新脫俗氣質更讓許多網友封她為「最美星二代」，年前透露專輯已完成八成，隨著漫長年假過去，距離自己發片正式倒數100天，讓韓菲積極備戰接下來發片的前置工作挑戰。
記者吳雨婕/綜合報導
韓菲頂著「最美星二代」光環出道自然壓力不小，隨著發片倒數百日全力籌備音樂工作外，為了維持健美體態的她，在放年假期間完全不敢鬆懈，面對家族們團圓聚餐大魚大肉不但不為所動，拿出自己飲控方法「餐餐六分飽」，還趁著家人在追劇看電影視的休閒時光，自己跑到社區樓下的健身房跑步、採踏步機，讓媽媽余皓然佩服自己摩羯座女兒的毅力跟決心，她笑說：「我都勸女兒過年可以稍微『放假』一下稍微放縱，但還是看她每天她認真跑步，相形之下我跟爸爸（王中平）都覺得有點慚愧！有時就陪著她一起運動。」
除了為了發片在年假持續運動，這次韓菲趁著新年假期與家人去香港一起家庭旅遊，此行5天4夜的行程跑遍各個景點包括中環、海港城、銅鑼灣、尖沙咀、維多利亞港，此外還去了一趟香港迪士尼，更與住在當地的親戚朋友見面相聚，可說玩得不亦樂乎！因為疫情已經3年多沒出國的韓菲更趁此機會大啖當地美食，港式點心、茶餐廳能吃該吃的都不放過，有趣的是，原本在旅行前超級節制飲食的她一到了香港整個「大解放」，一天四餐不說還甜點、消夜吃個夠，讓她笑說「把先前減下來的體重全都還回去了！還好有過年前存扣打！」一回到家第一件事就是跑健身房，下定決心要把在香港吃的體重減下來，她有信心地說：「目標2周瘦3公斤！」