56歲美魔女掰了山寨版李敏鎬！國道激情險釀禍：我命還要
《全明星運動會4》成員鄭靚歆的媽媽胡文英，是保養得宜的56歲美魔女，身材纖細玲瓏有緻，外表根本看不出來年紀，還有25歲的小鮮肉猛烈追求，錄製《小姐不熙娣》時讓小S相當驚豔。她曾透露跟一名「山寨版李敏鎬」交往，未料對方年輕氣盛，滿腦子都是壞壞的想法，在國道上還想有親熱行為，讓她忍不住快刀斬亂麻，交往3個月就決定分手。
記者江芷稜/綜合報導
她透露，當初是對方在餐廳跑來搭訕，以粉絲的心情為她付餐費，並交換聯絡方式，對方是一個浪漫的男生，會送鮮花、香水、小禮物，常常製造驚喜，有一次去墾丁度假，男友在床上放了愛心的玫瑰花瓣，房間四處點滿了蠟燭，還有雙方的情趣服飾可以穿，兩人換上後玩起老爺調戲丫鬟的戲碼，非常有情趣。
不過，這個嫩版李敏鎬年紀正輕，剛好是喜愛親密行為的年紀，經常要求胡文英穿著火辣，讓生活充滿情趣，某次一起去看電影，男友硬要脫她的風衣，對她上下其手，搞得她無法專心看電影；更讓她生氣的是，某次在高速公路上，他卻邊開車邊伸手觸摸胡文英的私密部位，想要來一場國道激情，讓胡文英氣炸，直接用力巴他的頭，「有沒有搞錯，我命還要，別鬧了」，也火速斬斷這段戀情。網友也為她抱不平，怒罵不尊重女性的人，長相再帥也沒有用。